Crailsheim Späte Post vom CSU-Chef

Crailsheim / Andreas Harthan

Seinen Auftritt im vergangenen Jahr in Crailsheim dürfte der CSU-Vorsitzende und damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer bis heute nicht vergessen haben. Er sprach beim traditionellen politischen Volksfestauftakt des CDU-Stadtverbandes im Engel-Zelt. Zuvor hatte er am Zelteingang mit Horst Bembenek aus Crailsheim um eine Flasche Wein gewettet, dass die Flüchtlings-Obergrenze bis Weihnachten kommt. Sie steht bis heute nicht im Koalitionsvertrag und deshalb fühlt sich Bembenek, der ein Befürworter einer Obergrenze ist, als Sieger.

Doch Post aus München erhielt er zunächst nicht. Also erinnerte er den CSU-Politiker in einem Brief daran, dass Wettschulden Ehrenschulden seien. Und daran, dass er, Seehofer, versprochen habe, persönlich dafür zu sorgen, dass die Flasche Wein nach Crailsheim geschickt wird, wenn er die Wette verlieren sollte. Doch erst als Bembenek CDU-Politiker aus der Region einschaltete, bewegte sich was. Er erhielt Post vom CSU-Sprecher Jürgen Fischer. Der behauptete, dass im Koalitionsvertrag die von Seehofer geforderte Obergrenze zwar nicht als Wort auftaucht, aber „de facto“ enthalten sei. Trotzdem bringe man gerne eine Flasche Wein auf den Weg. Die nahm Bembenek entgegen, beharrte aber in einem Schreiben an Fischer darauf, dass er die Wette gewonnen hat.

Heute Abend kommt der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) ins Engel-Zelt. Wer weiß, vielleicht steht Bembenek wieder am Zelteingang ...