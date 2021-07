Was hat es wohl mit dieser Mauer mitten im Wald auf sich, was mit den alten Steinstufen? In einer Sommer-Serie widmet sich das Hohenloher Tagblatt ganz besonderen Wegen und erkundet in der ersten Folge gemeinsam mit der „Schweineschulbäuerin“ Kerstin Gronbach nicht nur den Gerabronner Muttertagsweg sondern auch „Berch“ und „Bod“ eines unvergessenen Pfarrers.