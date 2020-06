Endlich gibt es wieder frisches Gemüse in den Gemüsekisten“, freut sich Jutta Sommer von der Solawi Ellrichshausen. Erstmals in dieser Saison ist also Broccoli geerntet worden, dazu Fenchel, Mangold und frische Salate. Ein paar Lagerkarotten aus den Erdkellern sind ebenfalls mit dabei. „Aber d...