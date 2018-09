Crailsheim So viel Sonne, so viele Leute und so viel gute Laune

So viel Sonne, so viele Leute und so viel gute Laune

Crailsheim / Ute Schäfer

Natürlich fängt der Umzug mit den Oldtimern an. Zu keinem anderen Umzug wie zum landwirtschaftlichen passen sie so gut – ist doch so mancher gepflegter Uralt-Schlepper (Eicher oder Lanz, noch in rotblau) mit dabei. Und der eine oder andere Seufzer begleitet die Fahrzeuge: „Ach, ist das jetzt auch schon ein Oldtimer“, sagt eine Besucherin, als sie einen schnittigen roten Fiat sieht. „So einen hab’ ich selber mal gefahren.“

Sind die Oldtimer durch, begrüßt Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer vor der Ehrentribüne vor dem Rathaus die Gäste – unter anderem seinen Amtsvorgänger Rudolf Michl. „Es war ein gutes Gefühl wieder nach Crailsheim hereinzufahren“, berichtet Michl. Auch der neue Erste Bürgermeister Jörg Steuler sitzt auf der Tribüne. „Besser kann es nicht sein“ – ihm scheint das Crailsheimer Volksfest zu gefallen. Und schon kommt der rote Bulli um die Ecke, der dem Festumzug traditionell voranfährt. Und dann meldet Jürgen Rosenäcker die Bürgerwache bereit zur „Ehrenbezeugung auf die gute Stadt Crailsheim“.

Kurze Zeit später begrüßt Dirk Böttger die Besucher, die sich zwischen Schlossplatz und „Augner-Tribüne“ versammelt haben. Großartig ist die Stimmung, auch hier. Die Majoretten mit Gastgruppen legen sogar eine Extrapirouette ein. „Und das bei der Hitze“, lobt Böttger, und schmunzelt: „Da kommt doch so manches Bäckle zum Glühen.“

Und so geht der Umzug munter weiter, mit vielen, bunten Festwagen. Geschmückt mit viel Liebe zum Detail und viel Lust am Geschehen. „Der landwirtschaftliche Umzug ist doch der schönste“, sagen viele am Straßenrand. Na klar. Mit seinen über 70 Gruppen ist er lang. Aber welchen Wagen sollte man auch streichen? Schade wäre es um jeden einzelnen. Um die jungen Leute etwa, die als glückliche Hühner durch die Gegend gackern. Um die Apfelmosterei, die „Apfel-Smoothie“ verteilt, und um die Gruppe aus Goldbach, die „Butzen setzt“. Was eine der Teilnehmerinnen in Kittelschürze so erklärt: „Es war im Sommer ,druckich’ im Wald“, deshalb sei dort Waldsterben. „Und wir müssen Butzen, neue Baumschößlinge, setzen.“ Denn: „Crailsheim muss schöner werden.“

Dieser ständige Austausch zwischen Besuchern und Teilnehmern ist überhaupt das Nette an den Crailsheimer Umzügen. Da gibt es Beifall, da wird spontan zu einem Tänzchen am Straßenrand geladen, da wird gewunken und gelacht und manchmal gibt es auch ein Schnäpsle. Und immer fliegen die Süßigkeiten für die Kinder.

Ruhe vor dem Anstum

So richtig ruhig ist es in diesen beiden Stunden nur auf dem Schweinemarktplatz, den der Festzug in der Ferne umrundet. Hier steht Marianne Kett und richtet alles für den Ansturm. „Jetzt ist es noch ruhig. Aber es ist die Ruhe vor dem Sturm.“ Denn ist der Umzug durch, wollen die Crailsheimer und ihre Gäste noch nicht nach Hause gehen. Sie essen Linsen mit Spätzle im Café Kett, schwätzen eine Runde auf dem Schweinemarktplatz, bevor es auf den Rummel auf den Volksfestplatz geht. Dort warten schon Bierzelte und Fahrgeschäfte auf sie.