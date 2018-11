Crailsheim Singen stärkt die Gemeinschaft

Crailsheim / pm

Das Herbstkonzert der Crailsheimer Chöre findet am Samstag, 10. November, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Westgartshausen statt. Veranstalter ist in diesem Jahr der Liederkranz Westgartshausen (Foto). Dabei sind der Liederkranz Onolzheim („ChoryFee“), die Chorgemeinschaft von Liederkranz Tiefenbach und Männerchor Triensbach, der Chor „Klangkörper“, der Liederkranz Roßfeld, der Kammerchor Crailsheim und die Chorgemeinschaft Altenmünster/Ingersheim. Das Herbstkonzert ist kein Wettstreit der Sängerinnen und Sänger, sondern ein Zusammensein, bei dem auch Gespräche nicht zu kurz kommen sollen. Wobei klar ist: Das gemeinsame Singen steht im Vordergrund – frei nach Schiller: „Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten.“ Das Chöretreffen hat Crailsheims erster Oberbürgermeister Hellmut Zundel 1971 ins Leben gerufen. Er wollte so das Zusammenwachsen der Stadtteile mit der Kernstadt fördern. Für Essen und Trinken ist am Samstag in Westgartshausen gesorgt (Hallenöffnung: 18.30 Uhr), der Eintritt ist frei.