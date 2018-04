Crailsheim Kläranlage wächst mit ihren Aufgaben

Crailsheim / Andreas Harthan

In die Crailsheimer Kläranlage müssen weitere Millionen gesteckt werden. Die Kosten werden auf die Abwassergebühr umgelegt, belasten also nicht den städtischen Haushalt.

Auch wenn sie ein „Schattendasein“ (Gerhard Schacht) führt, gehört sie doch zu den wichtigsten Einrichtungen in Crailsheim. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit der städtischen Kläranlage. Die ist mittlerweile so groß geworden, dass man eigentlich von einem Klärwerk sprechen kann. Dass die Anlage wächst und wächst, und die Stadt bis 2023 acht Millionen Euro in Modernisierung und Ausbau stecken muss, hat wenig mit der wachsenden Einwohnerzahl und viel mit der Industrie zu tun. In Crailsheim gibt’s etliche Lebensmittel­ erzeugende Betriebe, und die „produzieren“ eben auch große Mengen verschmutzten Wassers. Wenn man die Investitionen, die bis 2017 getätigt worden sind, hinzurechnet, werden es bis 2023 14 Millionen Euro sein, die für das Klärwerk aufgebracht werden müssen. Dieses Geld muss von den Bürgern über die Abwassergebühr aufgebracht werden, belastet also nicht den städtischen Haushalt. Aber auch für die Gebührenzahler wird sich die Mehrbelastung in Grenzen halten. Fachbereichsleiter Gerhard Schacht aus dem Rathaus geht von einer Erhöhung aus – aber auch davon, dass Crailsheim die Kommune im Landkreis mit der geringsten Abwassergebühr bleibt. Derzeit müssen die Crailsheimer 1,55 Euro pro Kubikmeter zahlen. Zum Vergleich: In Schwäbisch Hall sind es 1,87 Euro, in Frankenhardt 4,58 Euro.

„Auf Kante“

Gerhard Schacht gab den Stadträten einen Überblick über die in den kommenden Jahren anstehenden Maßnahmen im Klärwerk. Die Anlage werde im Augenblick „auf Kante gefahren“. Dass sie trotzdem so gut funktioniere, liege am erfahrenen und motivierten Personal. Mit den Maßnahmen der nächsten Jahre kann das Klärwerk auf 139.000 Einwohnergleichwerte (EGW) hochgefahren werden. Zudem sei eine Erweiterung auf 155.000 EGW möglich (in Hall sind es unter 100.000). Der Einwohnergleichwert dient in der Wasserwirtschaft als Referenzwert der Schmutzfracht. In Crailsheim fällt also viel und stark verschmutztes Abwasser an.

Nach der Reinigung fließt es in die Jagst. Die steht seit dem Mühlenbrand 2015 in Lobenhausen und der damit verbundenen Umweltkatastrophe unter genauer Beobachtung – nicht nur der Umweltschützer. Auch die Behörden haben ein besonderes Auge auf die Wasserqualität des Flusses, in den das Crailsheimer Klärwerk einleitet. Und deshalb geht Fachbereichsleiter Schacht davon aus, dass die Erweiterung der Anlage um eine vierte Reinigungsstufe eine Frage der Zeit ist. Der Platz dafür sei vorhanden. Die Kosten beziffert der Fachmann grob auf etwa fünf Millionen Euro. Die Zahlen zeigen: Auch wenn sie ein Schattendasein am Rand der Stadt führt, ist die Kläranlage doch eine der teuersten Einrichtungen in Crailsheim.