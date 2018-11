Crailsheimer Innenstadt gesperrt Shuttlebus zu den Merlins: Andere Haltestellen

Crailsheim / swp

Wegen des verkaufsoffenen Sonntags kann das Shuttle zur Arena Hohenlohe einige gewohnte Haltestellen nicht anfahren.

Aufgrund des verkaufsoffenen Sonntags mit Foodtruck-Festival sind am 4. November Teile der Crailsheimer Innenstadt für den Verkehr gesperrt, sodass auch der Shuttlebus der Firma Marquardt nicht die angestammte Route über die Haltestellen Karlstraße und Wilhelmstraße befahren kann.

Zum Heimspiel gegen den FC Bayern München fährt der Shuttlebus daher über die Spitalstraße. Dort hält der Bus am Krankenhaus, als Ersatz für die Haltestelle Karlstraße. Fans, die üblicherweise an der Wilhelmstraße zusteigen, werden gebeten am Bayrischen Hof zuzusteigen.

Bus 1 fährt um 16.30 Uhr an der Schule in Ingersheim ab (unter anderem über Hakro-Arena und Möbel Bohn in Crailsheim), Bus 2 an der Hakro-Arena um 16.40 Uhr. Rückfahrt beider Busse: 20 Uhr.