Justiz Sexueller Missbrauch durch Pornobilder nicht beweisbar

Crailsheim / Harald Zigan

Seine Neigung, im Internet andauernd Kontakte zu minderjährigen Mädchen zu knüpfen und dann selbst fabrizierte Bilder und Videos der pornografischen Sorte an die Schülerinnen zu verschicken, brachte einen 39 Jahre alten Mann vor das Amtsgericht in Crailsheim (das HT berichtete).

Der gelernte Industriemechaniker wurde jetzt mit einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro belegt. Das Urteil von Richterin Uta Herrmann wäre wohl noch weitaus härter ausgefallen, wenn dem Mann neben der Verbreitung von pornografischem Material an Minderjährige auch noch der sexuelle Missbrauch von Kindern nachgewiesen worden wäre. Denn in einem der vier angeklagten Fälle war das Opfer aus Straubing erst elf Jahre alt.

Ohne Umschweife hatte der Mann eingeräumt, an drei Mädchen aus Bühlertann, Stimpfach und Ilshofen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren einschlägige Fotos und Videos geschickt zu haben, bei denen stets sein erigierter Penis im Blickpunkt stand. Vehement bestritt der Angeklagte dagegen, dass er zu Beginn der Kommunikation das wahre Alter des Mädchens aus Bayern gekannt habe. Die Schülerin habe ihn auch im Gegensatz zu den anderen Mädchen zuerst mit Nackt­aufnahmen bedacht.

Zur Klärung dieser Frage hörte das Gericht eine Kripo-Beamtin aus Fürstenfeldbruck an, die das Mädchen in dieser Sache vernommen hat. Demnach habe der Mann, der sich im Internet als 24-Jähriger ausgab, die Serie mit Pornobildern gestartet. Gegenüber der Polizistin sagte das Mädchen weiter, dass es in dem Internet-Forum als angeblich Zwölfjährige unterwegs war. Dieses Mindestalter schreiben auch die Nutzungsbedingungen des Anbieters vor, worauf die Verteidigerin Sabrina Jentsch hinwies. Andererseits konnte sich das Mädchen nicht mehr daran erinnern, ob sie nun tatsächlich elf oder zwölf Jahre alt war, als der Kontakt mit dem Crailsheimer begann.

Weil auch die Chat-Protokolle nur noch rudimentär vorhanden waren und die längst gelöschten Bilder von der Kripo ebenfalls nicht mehr rekonstruiert werden konnten, ließ Staatsanwalt Thomas Dieterich den nicht mehr beweisbaren Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines Kindes fallen und forderte für die Verbreitung der Pornobilder eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 35 Euro.

Rechtsanwältin Sabrina Jentsch plädierte auf eine Strafe, die unter 100 Tagessätzen liegen sollte. Für ihren Mandanten spreche, dass nach seinem Geständnis bis auf die Schülerin aus Bayern keines der drei Mädchen als Zeugin vor Gericht aussagen musste. Weil man nur Ausschnitte der Chats kenne, sah sie auch „kein intensives Vorgehen“ bei dem Angeklagten.

„Extreme Penetranz“

Diese Ansicht teilte Richterin Uta Herrmann, die letztlich eine Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je zehn Euro verhängte, ganz und gar nicht. Auch gegenüber dem Mädchen aus Straubing, das auf sie keinesfalls den Eindruck einer „frühreifen Person“ machte, sei der Mann „in die Offensive gegangen, hat dem Mädchen seinen Körper präsentiert und ist dabei wie in allen anderen Fällen mit extremer Penetranz vorgegangen, um das Mädchen zu einem Treffen zu bewegen“.

Der Angeklagte habe zudem sexuelle Motive für sein Tun bestritten und auf seine seelischen und privaten Probleme verwiesen: „Sollten die Mädchen etwa nur Seelsorger für Sie spielen? Das zeigt mir, dass Sie sich nicht ernsthaft mit dem Kern Ihres Problems beschäftigen“, sagte Uta Herrmann.