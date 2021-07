„Frau Fröhlich von dr Alb ra“ wurde sie zunächst genannt, die bislang älteste menschliche Figur aus dem „Hohle Fels“. Was hat die Menschen in einer Zeit, in der es eigentlich ums bloße Überleben ging, dazu gebracht, Musikinstrumente und Kunst zu entwickeln? In der HT-Serie „Was macht eigentlich“ spricht der aus Hohenlohe stammende Blaubeurener Bürgermeister Jörg Seibold über die prominente Frau Fröhlich und generell über die Eiszeitkunst in seinem Museum, außerdem über die größten Aufgaben, die er zu schultern hatte und hat.