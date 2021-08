Es geht bergan. Natürlich. Die Eiche, die das erste Ziel ist, sollte über allen anderen thronen, schließlich wurde sie an einem ganz besonderen, einem Jubeltag derer zu Hohenlohe-Langenburg gepflanzt – am 24. März 1897, an dem Fürst Gottfried zur Welt kam. Ans Ende der Monarchie war da noch nicht zu denken, und wer hätte damals für möglich gehalten, dass dieses Kind, Urenkel der englischen Queen Victoria, zwei Weltkriege erleben würde:...