Von einem Balkon aus hat ein 21-Jähriger am Freitag gegen 21.30 Uhr in die Luft geschossen, wie der Polizei mitgeteilt wurde. Die umstellte daraufhin das Tatobjekt in der Bautzengasse und forderte das Spezialeinsatzkommmando (SEK) an.

Der Beschuldigte wurde später widerstandslos festgenommen. Es ...