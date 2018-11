Ausstellung Sehnsüchte und Zeitgeist gefangen hinter Plexiglas

Next

Immerwährendes Schneegestöber unter einer Plexiglashalbkugel und mittendrin: eine Miniaturwelt aus Tieren, Baudenkmälern, Heiligen, Comicfiguren oder Promis. „Absoluter Kitsch“, sagen manche dazu. „Ein Traum“, sagt Josef Kardinal (68) aus Nürnberg, der die wohl größte Sammlung an Schneekugeln weltweit besitzt. 9995 Schneekugeln zählte der passionierte Sammler bis Freitagabend sein Eigentum, als er gemeinsam mit Museumsleiterin Friederike Lindner und einer begeisterten Besucherschar die Ausstellung „Was vom Winter übrig blieb“ im Stadtmuseum im Spital eröffnete.

Am Schluss der Runde war seine Sammlung auf 9996 angewachsen. Friederike Lindner schenkte dem passionierten Kunstliebhaber und Kugelsammler nämlich eine Schneekugel, die sie eigens zu diesem Zweck hatte anfertigen lassen: Eine Crailsheim-Kugel, in der es vor siebentürmiger Stadtsilhouette und einem Hündchen als beliebtes Fayencen-Motiv nicht nur Schneeflocken, sondern auch Horaffen schneit. Zu kitschig? Mitnichten! Kardinal war begeistert. „Meine Lieblingskugel ist immer die neueste“, sagte er und strahlte über das ganze Gesicht. „Heute ist es die Crailsheimer Kugel.“

Im Jahr 1984 begann der inzwischen pensionierte Finanzbeamte mit dem Sammeln. Es geschah eher zufällig, weil Bekannte ihm eine Schneekugel als Souvenir aus dem Urlaub mitgebracht hatten. „Ich fand sie kitschig und stellte sie aufs Klavier“, erzählt der 68-Jährige. Es dauerte nicht lang, da gesellte sich eine zweite Kugel dazu und eine dritte. „Da wurde ich zum Sammler.“

Heute findet Kardinal neue Stücke im Internet, wo er täglich die einschlägigen Seiten durchforstet. „In den Zeiten ohne Internet musste man stets vor Ort sein. Da bin ich viel herumgekommen“, sagt Kardinal und berichtet eindrücklich davon, dass er an jedem Reiseort zunächst die Souvenirläden aufsuchen muss. „Der Urlaub fängt erst an, wenn ich die Kugel habe.“

Kardinal ist sich sicher: „Sammler sind verrückt, aber sie sind auch Bewahrer.“ Nebenbei hat er sich nämlich auch mit der Geschichte der Schneekugeln beschäftigt. Er hat ihren Aufbau studiert und die Materialvariationen und das weite Themenfeld der Miniaturen in ihrem Inneren. Und diese sind schier grenzenlos. Kardinal: „In der Schneekugel gibt es nichts, was es nicht gibt.“

Das ist auch an den 300 Exponaten abzulesen, die im Stadtmuseum ausgestellt sind. Angefangen von Glaskugeln, die schon mehr als hundert Jahre alt sind, gibt es eine große Zahl an Wintersportmotiven, daneben Weihnachtliches, Raffiniertes, Exotisches und sogar Erotisches. In den 1950er-Jahren erlebten die Schüttelbilder einen regelrechten Boom. Auch davon zeugt die Ausstellung, die bei manchem Besucher Kindheitserinnerungen weckte.

Neben einer Schüttelecke, in der die Museumsbesucher es in den Miniaturwelten schneien lassen können, gibt es als besondere Attraktion eine begehbare Schneekugel. Hier kann jeder Platz nehmen und vor Crailsheimer Kulisse – und mit Hündchen – ein Foto von sich machen. Und wem das noch immer nicht reicht, der kann am Ausgang eine Crailsheim-Schneekugel erwerben.

Info Die Ausstellung läuft bis zum 10. Februar im Stadtmuseum im Spital.