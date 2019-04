Das NBBL-Team der Crailsheimer hat in Tübingen gewonnen. Ein weiterer Sieg würde den Klassenerhalt bedeuten.

Die Merlins-U 19 standen am Sonntagnachmittag unter Druck. Das Hinspiel gegen die Young Tigers Tübingen verloren die Zauberer vor den heimischen Fans. Sie mussten somit in Tübingen gewinnen, um die „Best-of-Three“-Serie der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga-Play-downs noch für sich zu entscheiden. Das Team von Trainer Markus Zilch erkämpfte sich mit einem 83:79-Erfolg den Heimvorteil zurück. Das entscheidende Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr in der Hakro-Arena statt.

Die 63:72-Niederlage im ersten Spiel gegen die Young Tigers Tübingen konnte Trainer Markus Zilch nicht gefallen. „Wir müssen von Anfang an konzentriert sein“, sagte der Crailsheimer Coach vor dem Auswärtsspiel. Personell reiste das Team angeschlagen nach Tübingen. Vladan Lazic kugelte sich in der Regionalliga nach 16 Sekunden den Finger aus, konnte jedoch mit Schmerzen und einem Verband spielen. Sören Urbansky war krankheitsbedingt nicht voll leistungsfähig.

Trotzdem kamen die Merlins gut in die Partie und ließen die Hausherren merken, dass sie in jedem Falle das Spiel gewinnen wollten. Zur Halbzeit führten die Crailsheimer mit 38:30. An die Leistung konnten die Gäste auch in der zweiten Halbzeit anknüpfen und gingen mit einer Elf-Punkte-Führung in das vierte Viertel.

Nur sieben Spieler im Einsatz

Dann ging den Crailsheimern ein wenig die Luft aus. Tübingen schaffte kurz vor Schluss sogar den Ausgleich, und die Merlins hatten die Chance, mit einem Angriff die Partie für sich zu entscheiden. Das gelang nicht, sodass es in die Verlängerung ging. Da Zilch aufgrund von Verletzungen und Krankheiten nur sieben Spieler einsetzen konnte, glaubte kaum noch jemand daran, dass die Spieler der Merlins noch die nötige Kraft hatten, das Spiel in der Verlängerung zu gewinnen.

Doch die Crailsheimer schafften es. Sie entschieden die Overtime mit 13:9 für sich und erzwangen mit einem 83:79-Sieg das Spiel 3 in eigener Halle. „Wir haben absolut verdient gewonnen, weil wir das ganze Spiel, bis auf zwei Mal kurz vor Schluss, in Führung waren. Ein ganz großes Lob geht an die Jungs. Wie sie gekämpft und mit Leidenschaft gespielt haben, war super. Jetzt bereiten wir uns auf das entscheidende dritte Spiel vor. Wir wollen es unbedingt gewinnen, damit wir nicht noch eine Serie spielen müssen“, sagt Markus Zilch.

