Eine Riesen-Ratte läuft keine zwei Meter entfernt am Rand des Modellbootsees entlang. Wie bestellt: In eben diesem Moment spricht Ronald Neu nämlich von Ratten. „Hundert, mindestens, jedenfalls einige Rudel sind hier unterwegs.“ Die Jagst sei ihr natürlicher Lebensraum; in Ufernähe werde es ...