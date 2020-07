Die Schweineskulpturen, die den Brunnen zieren, wurden bereits im vergangenen Jahr abgebaut und zur Restaurierung in eine Bronzegießerei gegeben. Gleichzeitig wurde der steinerne Brunnen abgeschliffen und gereinigt, bevor die Skulpturen wieder am Brunnen angebracht wurden. „Die Reinigung war ziemlich zeitaufwendig, da der Brunnen von einer dicken Kalkschicht bedeckt war“, erklärt der Crailsheimer Steinmetzmeister Tobias Mietz, der mit den Arbeiten beauftragt war. Klaus Wolfgang Opl hatte der Stadt 75.000 Euro gespendet, die zur Verschönerung der Stadt verwendet werden. Zum einen wurde mit diesem Geld die neue Beleuchtung der Villa auf dem Kreckelberg in einem neuen Licht finanziert. Zum anderen profitiert nun auch der Brunnen auf dem Schweinemarktplatz davon.