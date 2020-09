Liebe Crailsheimerinnen und Crailsheimer, Freunde und Bekannte,

ein Jahr voller neuer Erfahrungen, Abenteuer und Erlebnisse ist nun vorbei. Am Sonntag, 12. Juli, bin ich nach meinem Schüleraustausch in Worthington am Frankfurter Flughafen gelandet. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist, und dass ich schon wieder hier bin, kann immer noch nicht glauben.

Meine letzten drei Monate sahen natürlich anders aus, als sie ausgesehen hätten. Durch die Corona-Pandemie konnte ich viele Dinge nicht erleben, die sonst stattgefunden hätten. Dennoch hatte ich einen schönen Sommer. Ab Juni wurden auch die Kontaktbeschränkungen gelockert und ich konnte mich wieder mit Freunden treffen.

„Drive-by Graduation Party“. Dazu habe ich meine Gastfamilien, Freunde und Komitteemitglieder eingeladen, um mit mir meinen „Abschluss“ zu feiern. Schüleraustausch Crailsheim-Worthington „Eine noch größere amerikanische High-School-Erfahrung hätte ich gar nicht haben können“ Crailsheim Am 29. Mai war die „Graduation“. Eigentlich hätte die Abschlussfeier in der High School stattgefunden. Die Zeremonie wurde dann online abgehalten und im Anschluss wurde eine Autoparade veranstaltet. Man ist im Auto um den See, der sich in der Mitte der Stadt befindet, herumgefahren und wurde von Mitschülern, Lehrern und Familien angefeuert. Das war ein tolles Erlebnis und hat echt Spaß gemacht. Am nächsten Tag hatte ich meine. Dazu habe ich meine Gastfamilien, Freunde und Komitteemitglieder eingeladen, um mit mir meinen „Abschluss“ zu feiern.

Die Woche darauf ging es mit meiner Gastfamilie auf einen Roadtrip nach South Daktoa. Unser Ziel war „Mount Rushmore National Memorial“. Auf dem Weg dorthin sind wir durch den beeindruckenden „Badlands-Nationalpark“ gefahren. Interessant waren die verschiedenen farbigen Steinformationen und es hat Spaß gemacht, die Präriehunde (Erdhörnchen) zu füttern. Übernachtet haben wir in Rapid City in einem Hotel. Am nächsten Morgen ging es dann zu „Bear Country“; das ist eine Art Zoo, wo man Bären und andere Tiere sehen kann. Die drolligen Babybären haben mir auf jeden Fall am besten gefallen. Anschließend sind wir zum „Mount Rushmore National Memorial“ und haben die in Stein gemeißelten Präsidenten besichtigt, was echt cool anzusehen war. Weiter ging es dann auf dem „Needles Highway“, durch enge Tunnel und mit beeindruckender Aussicht auf Steinformationen, die wirklich wie Nadeln aussehen. Man kommt auch an einem wunderschönen See vorbei, wo ich ein Stand-Up-Paddle-Board ausprobieren konnte. Auf dem Rückweg haben wir auch noch viele Buffalos gesehen. Der Trip hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich bin meiner Gastfamilie dankbar, dass sie mir diesen Ausflug ermöglicht hat.

Wakeboarding macht viel Spaß

„Wakeboarden“ und „Surfen“ beigebracht. Ein Wakeboard ist wie ein Snowboard. Man fährt auf dem Wasser und wird von einem Boot gezogen – ähnlich wie Wasserskifahren. Der Wassersport hat meinen Sommer bereichert. Schüleraustausch Crailsheim-Worthington 2020 Grüße aus dem kalten Worthington Worthington/Crailsheim In Worthington hat dann der Sommer Einzug gehalten und ich konnte das warme Wetter ausnutzen. Meine Gastfamilie wohnt direkt am See und sie haben auch ein Boot, mit dem wir oft rausgefahren sind. Somit bin ich fast jeden Tag schwimmen gegangen und habe den Wassersport für mich entdeckt. Ein Bekannter von meinem Gastvater hat mir dasund „Surfen“ beigebracht. Ein Wakeboard ist wie ein Snowboard. Man fährt auf dem Wasser und wird von einem Boot gezogen – ähnlich wie Wasserskifahren. Der Wassersport hat meinen Sommer bereichert.

In meinen letzten Wochen habe ich viel Zeit mit meinen alten Gastfamilien, meiner letzten Gastfamilie und deren Hunden verbracht. Mit Freunden konnte ich Baseballspiele anschauen, shoppen gehen und Jet-ski fahren. Das Abreisedatum rückte immer näher und man hätte hier gerne noch mehr Zeit gehabt. An meinem letzten Abend habe ich mich schweren Herzens von meinen Freunden, Familien und Bekannten verabschiedet.

Wenn ich jetzt zurückblicke kann ich wirklich nur staunen. Ich habe so viel erlebt und ganz viel Neues ausprobiert. Ich bin auf eine High School gegangen, habe mein Englisch verbessert, Sportarten und neues Essen ausprobiert und Freundschaften geschlossen. Es war auch nicht immer leicht. Ich habe gelernt, mit Heimweh umzugehen und mich alleine zu fühlen. In einem fremden Land mit anderer Kultur zu leben, ist gar nicht so einfach, da man sich anpassen muss. Besonders während der Corona-Pandemie war es sehr schwer für mich, da die Situation ungewiss war. Meine Familie konnte mich nicht besuchen und ich habe viel verpasst.

Dennoch hatte ich ein unglaublich tolles Jahr und würde immer wieder in die USA zurückkehren. Ich bin so unendlich dankbar, dass ICH diese Chance bekommen habe, ein Jahr in Amerika zu leben und den „American Dream“ zu erleben!

Mein größter Dank geht an das Crailsheim-Worthington-Komitee, das mir diese Reise ermöglicht hat. Besonders möchte mich auch noch bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die immer für mich da waren und mich unterstützt haben.

Herzliche Grüße,

Emelie Düll