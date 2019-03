Anstatt für den Klimaschutz zu demonstrieren, treffen sich Schüler der Crailsheimer Schulen am Freitag zu einem Gipfel.

Den Klimaschutz hat die Stadt Crailsheim schon länger auf der Agenda. Vor sechs Jahren wurde ein umfangreiches Klimaschutzkonzept verabschiedet, das das gesamte Stadtgebiet von Crailsheim mit all seinen Stadtteilen und lokalen Akteuren einbezieht – die Industrie, das Gewerbe, den Handel und die Dienstleistungen, die Landwirtschaft, die öffentliche Hand und die privaten Haushalte der Bürger.

Fridays for Future in Crailsheim Organisieren „Klimagipfel“: Warum streiken die Schüler in Crailsheim nicht? Der Crailsheimer Jugendgemeinderat organisiert einen Jugendklimagipfel, bei dem junge Menschen die Klimaschutzagenda der Stadt kritisch unter die Lupe nehmen.

Doch was wurde bisher umgesetzt, was gibt es noch zu tun und wie können sich Bürger egal welchen Alters einbringen? All dies fragen Schüler der Crailsheimer Schulen beim Jugendklimagipfel, der, veranstaltet vom Jugendgemeinderat, morgen Nachmittag im Ratskeller stattfindet. „Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass sich die Schüler im Rahmen von Fridays for Future weltweit für mehr Klimaschutz einsetzen, da dieses Thema besonders ihre und die nachfolgenden Generationen betreffen wird“, begrüßt Klimaschutzmanager Johannes Löblein das Engagement der Schüler.

Zu Löbleins Aufgaben gehört es, die Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts Schritt für Schritt umzusetzen. Im vergangenen Jahr hat er etwa zusammen mit den Stadtwerken Crailsheim die Wanderausstellung „Expedition N“ für Schüler nach Crailsheim geholt. Er spricht an Schulen über Klimaschutz, Energieeinsparung und nachhaltigen Konsum. Auch in diesem Jahr wird er mit Vorträgen und Aktionen an Crailsheimer Schulen sein.

Zunächst einmal spricht Löblein morgen im Ratskeller mit den Schülern über Klimaschutz im Großen und im Kleinen. Vom Gipfel erwartet er, dass die Schüler zum Thema Klimaschutz engagiert sind und es auch bleiben. „Es ist ein wichtiges Thema für unsere Gesellschaft.“

Info Der erste Crailsheimer Jugendklimagipfel beginnt am morgigen Freitag um 15.30 Uhr im Ratskeller.

