Jahresbilanz Schon jetzt im Zeichen des „Hundertsten“

Onolzheim / pm

Unausweichlich bewegt sich die Onolzheimer Blaskapelle auf einen großen Termin zu: In vier Jahren wird das „Hundertjährige“ gefeiert. Doch zuvor stand das vergangene Jahr zunächst mal im Zeichen des 95. Geburtstags, wie jetzt bei der Hauptversammlung des Musikvereins betont wurde.

Vorsitzender Olaf Walch berichtete über dieses Vereinsjahr. Er blickte beispielsweise auf das erfolgreiche Konzert zum „95-Jährigen“ zurück. Auch das Gartenfest war sehr gut besucht. Jedoch wurde dem Verein durch einen Diebstahl nach dem Fest hoher finanzieller Schaden zugefügt.

Zur Auflockerung spielte die Jugend des Vereins. Nele Schürle beeindruckte mit ihrer Trompete die Zuhörer. Auch wusste das Onolzheimer Klarinetten-Quartett die Gäste zu begeistern.

Schriftführer Michael Kranz berichtete über die gestiegene Mitgliederzahl. Bei den Auftritten erwähnte er unter anderem das volkstümliche Konzert mit „Echt Böhmisch“ und den Auftritt bei der Sichelhenket in Roßfeld.

Dirigent Markus Müller hält es für wichtig, mit der Jugend moderne Musik zu machen, weil es sonst schwierig ist, Jugendliche für Blasmusik zu begeistern. Dass ihm das gelingt, bewies die Jugendkapelle an diesem Abend. Müller verwies auf den Vorspielnachmittag der Jugend am 30. Juni in der Turnhalle in Onolzheim.

Jugendleiterin Johanna Zumpfe berichtete über die Jugendausbildung. Die Zahl der Jugendlichen in Ausbildung erhöhte sich auf 34. Unter anderem war die Jugendkapelle bei der Jahresfeier des Onolzheimer Liederkranzes und beim Weihnachtsmarkt in Onolzheim zu hören.

Kassierer Stefan Pietzker berichtete über die Finanzen. Wegen Anschaffungen wie des Kaufs von Softshelljacken und des später im Jahr folgenden Diebstahls ist der Kassenstand doch beträchtlich zurückgegangen.