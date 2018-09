Schöne Aussichten

pm

Im Sommer dieses Jahres wurden bereits vier neue Fachkräfte aus den Reihen des Familienunternehmens Meiser nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung übernommen. Die dreijährige Ausbildung ermöglichte den jungen Hotel- und Restaurantfachleuten Einblicke und Erfahrung in den einzelnen Abteilungen im Hotel- und Gastronomiebereich, die laut der Restaurantleiter Laura Seidel und Thomas Klemenz als solides Fundament für den weiteren Berufs- und Lebensweg dienen. Die Auszubildenden erhalten unter anderem Einblicke in den hauseigenen Event- und Veranstaltungsbereich und das in Dinkelsbühls gelegene Meiser´s Café. Mit großer Freude blickt Familie Meiser auch auf das neue Ausbildungsjahr, in dem seit Anfang September elf angehende Köche sowie fünf Hotelfachleute ihre Ausbildung begonnen haben.