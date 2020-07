Am Tag des Inkrafttretens der neuen Corona-Verordnung für Schlachthöfe hatte die Firma Vion mit den Tests begonnen, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. In einem ersten Durchgang wurden demnach am 14. Juli bei 550 und am 15. Juli bei 68 Beschäftigten Abstriche vorgenommen. Alle Testergebnisse waren negativ. Gleiches gilt für die Abstriche, die am 16. Juli bei 534 und am 17. Juli bei 72 Beschäftigten vorgenommen wurden. „Das ist ein sehr gutes Testergebnis und bringt Erleichterung“, erklärt Landrat Bauer.

„Tatkräftig bei den Testungen unterstützt wurde Vion von der Kreisärzteschaft und vom DRK. Diesen gilt mein besonderer Dank für diese Einsätze“, so Landrat Gerhard Bauer.

Das Land Baden-Württemberg hat eine Rechtsverordnung erlassen, nach der Schlachtbetriebe unter anderem dazu verpflichtet sind, ihre Beschäftigten zweimal wöchentlich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen, wenn die Betriebsstätte in Schlachtung und Zerlegung mehr als 100 Beschäftigte hat.