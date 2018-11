Justiz Saufgelage endet mit Messerattacke

Crailsheim / Jens Sitarek

Drei Stiche in den Rücken, ein Opfer, das sich an nichts erinnert, und eine Angeklagte, die sich zu 100 Prozent selber belastet – vor dem Amtsgericht Crailsheim wird ein kurioser Fall verhandelt.

Die Angeklage R. weint, als der Staatsanwalt am Dienstag die Anklage verliest. „Jetzt beruhigen Sie sich“, sagt Richterin Uta Herrmann, und dann: „Der Kopf bleibt dran.“ Wenig später schickt sie eine Frage hinterher: „Wie viel haben Sie heute schon getrunken?“ „Ich habe seit zwei Tagen durchgetrunken“, sagt R., die viel älter aussieht als 32. Seit sechs Jahren ist sie arbeitslos. Ihre Antwort macht deutlich, um was es nebenbei auch geht: Alkohol.

Am 30. Juni vergangenen Jahres feiert R. mit vier Männern in einer Wohnung in Crailsheim „ein gewaltiges Saufgelage“, wie Herrmann das formuliert. Bis auf das Opfer S. haben alle mehr als drei Promille intus. „Ich weiß, was ich getan habe“, sagt die Angeklagte. „Weil er mich angefasst hat.“

Gegen 19 Uhr sitzen die beiden allein im Wohnzimmer auf dem Sofa, er fasst ihr mehrmals in den Schritt. Sie ermahnt ihn, sagt, dass er seine „Griffel“ endgültig wegnehmen soll. Er macht es nicht. Daraufhin steht sie auf und geht in die Küche. Die Wohnung ist klein, vom Sofa bis in die Küche sind es wenige Meter. Dort greift sie ein Messer aus einer Schublade und sticht S. in den Rücken. Einmal, zweimal, dreimal. „Ich hatte Angst“, sagt R. Eine Woche vorher sei sie von einem Flüchtling angesprochen worden, ob sie Sex wolle. „Da kam eins zum anderen.“

Die Wunden, die die Messerstiche bei S. verursachen, sind bis zu vier Zentimeter tief. Die Klinge des Küchenmessers misst 21,5 Zentimeter. R. ruft die Polizei und leistet Hilfe: „Ich bin gleich aufs Klo und habe Klopapier geholt, weil ich selber erschrocken war.“

Als die Polizei eintrifft, liegt S. bäuchlings auf dem Sofa und stöhnt. R. gibt gleich zu, dass sie zugestochen habe, weil S. sie „genervt“ habe. Die Tatwaffe, die sie der Polizei übergibt, ist abgespült, lediglich an der Spitze ist noch ein bisschen Blut zu erkennen.

Ein Bier zusammen getrunken

S. kommt für eine Woche ins Krankenhaus. Dort telefoniert R. mit ihm, dann treffen sie sich. „Eine Woche später, als er aus dem Krankenhaus gekommen ist, haben wir ein Bier miteinander getrunken“, sagt die Angeklagte, und: „Ihm tut es leid, dass er mich angefasst hat.“

Vom Opfer selber ist nichts zu erfahren. Weil er vor Gericht nicht erscheint, verhängt Herrmann ein Ordnungsgeld von 100 Euro. Zuvor versucht sie ihn noch ans Telefon zu kriegen. Am Ende verliest Herrmann dessen Aussage bei der Polizei: „Ich kann zu diesem Abend keinerlei Angaben mehr machen. Ich kann nicht mal sagen, ob ich Schmerzen hatte.“

3,78 Promille sind es, die bei der Angeklagten am Tattag um 22.45 Uhr gemessen werden. „Das ist irre viel Alkohol“, findet die Richterin. Da sich das Ganze bereits gegen 19 Uhr abspielt, geht Gutachter Dr. Thomas Heinrich rechnerisch sogar von 4,57 Promille aus. Er attestiert ihr eine verminderte Schuldfähigkeit. „Sie braucht eine Therapie“, sagt Heinrich. „Mit einer gewissen Skepsis“ würde er „die Erfolgsaussichten bejahen“. Früher brach R. schon mal eine Therapie ab.

„Die Angeklagte hat sich so verhalten, dass man aufklären kann“, sagt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Aber: „Wenn man mit dem Messer auf einen losgeht – das hätte schlimmer ausgehen können.“ Dass das Bundeszentralregister unter anderem zwei Vorstrafen wegen gefährlicher Körperverletzung zum Vorschein bringt, erklärt seinen Satz „Jetzt ist wieder was passiert“. Dreimal sei zugestochen worden, betont der Staatsanwalt. „Ich erwarte, dass beim ersten Mal ein Schockmoment eintritt.“ Er plädiert für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

„Sperrt mich nicht weg“

Jochen Briese, der Verteidiger von R., ist „hin- und hergerissen“. Möglich, dass ihr Freund zugestochen habe, und „sie nimmt das Ganze auf sich“. Sechs bis acht Monate auf Bewährung hält Briese für angemessen, für die Entziehungsanstalt fehlt ihm die Verhältnismäßigkeit. Dann macht er auf zwei Dinge aufmerksam: „Wir haben hier ein Opfer, das von gar nichts weiß.“ Und: „Wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann wegen ihrer eigenen Aussage.“

Die Angeklagte hat das letzte Wort, es werden drei Sätze: „Mir tut alles leid. Ich bin nicht krank. Sperrt mich nicht weg.“ Herrmann verurteilt R. wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. Auf Bewährung ausgesetzt ist auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Zudem muss R. zwei Jahre lang Suchtberatungsgespräche nachweisen.

„Ich gehe davon aus, dass er Ihnen zu nahe gekommen ist“, sagt die Richterin. Aber das Handeln habe „mit Notwehr nichts zu tun“. R. sei „nicht schuldunfähig“ und habe sich „zu 100 Prozent selber belastet, sonst wäre das hier ausgegangen wie das Hornberger Schießen“. Zudem habe sie die Polizei gerufen, geholfen, sich entschuldigt. Auf der anderen Seite seien die drei Stiche. „Das Gefährdungspotenzial war enorm.“ Herrmann ist überzeugt, dass es „andere Verletzungen“ gegeben hätte, wenn der Freund zugestochen hätte. „Man kann Ihnen nicht vorwerfen, wie Sie leben“, so die Richterin weiter. „Sie haben es jetzt selber in der Hand, ein hoher Druck. Es darf nichts mehr passieren – keine Straftat, immer zur Bewährungshelferin, immer zur Suchtberatung –, sonst klingelt es gewaltig.“