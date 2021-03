Glühwein, Lebkuchen und Bratwurst gehen über die Theke, „Jingle Bells“ tönt aus den Lautsprechern und Menschen besuchen dichtgedrängt den Weihnachtsmarkt: All das gab es im Dezember in der Region nicht, wohl aber in Bangkok. Bei knapp 30 Grad Celsius wurde in einem Café in der Hauptstadt Th...