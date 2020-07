Wenn Melissa gut drauf ist, lacht sie. Das ist für Anita und Christoph Hager aus Satteldorf das schönste Geschenk. Manchmal gibt die Dreijährige auch Brummlaute von sich. Dann versuchen ihre Eltern die Zeichen zu deuten: Hat sie Hunger oder Durst? Tut ihr etwas weh? Oder ist ihr langweilig und sie möchte beschäftigt werden? „Mit der Zeit haben wir gelernt, Melissas Zeichen zu erkennen“, sagt Anita Hager und streichelt ihrer Tochter zärtlich über den Kopf.

Melissa ist mit einem Gendefekt zur Welt gekommen. Sie hat das Pallister-Killian-Syndrom, eine der seltensten Krankheiten überhaupt. Melissa kann nicht sprechen, ihre Seh- und Hörfähigkeit sind eingeschränkt. Sie hat einen Herzfehler, Muskelhypotonie und leidet unter epileptischen Anfällen. An ihrem Kopf gibt es anatomische Auffälligkeiten, die typisch sind für ihre Krankheit.

Melissa braucht viel Unterstützung

In ihrer Entwicklung ist die Dreijährige stark verzögert. Sie kann noch nicht lange ihren Kopf selbstständig heben, sie dreht sich nicht allein und braucht beim Sitzen Unterstützung. Krabbeln, Stehen oder Gehen sind nicht möglich. „Melissa liegt morgens noch genauso im Bett, wie sie abends hineingelegt wurde“, erklärt Christoph Hager und seine Ehefrau ergänzt: „Selbst den Schnuller kann sie sich nicht allein in den Mund stecken. Melissa ist immer auf Hilfe von anderen angewiesen.“

Schon während der Schwangerschaft erfuhr das Ehepaar, dass Melissa mit einer Behinderung zur Welt kommen würde. Bewusst haben sich Anita und Christoph Hager für ihr Wunschkind entschieden. Seit der Geburt im September 2016 sind sie regelmäßig mit ihrer Tochter in ärztlicher Behandlung, Therapien begleiten ihren Alltag. In ihrem Haus, das sie vor wenigen Jahren im Satteldorfer Ortsteil Horschhausen gebaut haben, haben sie ein Therapiezimmer eingerichtet, in dem sie täglich Übungen mit Melissa machen.

Die Trainingsgeräte sind keine Kassenleistung. Daher zahlen die Eltern vieles aus eigener Tasche. Zuletzt haben sie für mehrere Tausend Euro eine Vibrationsplatte gekauft, die Melissas Muskelaufbau unterstützt. „Das Gerät ist zweimal täglich im Einsatz. Wir sehen, wie gut ihr das tut“, sagt die 32-Jährige.

Melissa muss überall hingetragen werden. Mit ihren fast vier Jahren ist sie inzwischen so schwer, dass es für ihre Eltern ein Kraftakt ist, sie mehrmals täglich vom Erdgeschoss ins Obergeschoss des Hauses zu tragen. Auch das morgendliche Duschen ist schwierig, wenn Melissa über den Rand der Badewanne in eine spezielle Duschliege gelegt werden muss.

Eltern bitten um Spenden

„Je größer und schwerer Melissa wird, desto schwieriger wird es für uns. Leider ist unser Haus nicht auf die Bedürfnisse unserer Tochter ausgerichtet", sagt Christoph Hager. Deshalb haben sich die Eltern jetzt zu einem mutigen Schritt entschieden: Sie haben eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen und bitten im Internet um Spenden, damit sie einen Aufzug in ihr Haus einbauen und eine Duschtransportliege kaufen können.

Seit zwei Wochen läuft die Aktion jetzt. Rund 7500 Euro sind schon zusammengekommen. „Es ist überwältigend, wie groß die Resonanz ist. Einfach überwältigend“, so der 40-Jährige. Auch Anita Hager ist dankbar für die Unterstützung: „Wir wissen nicht, wie viel Zeit Melissa gegeben ist. Unser Ziel ist, dass sie in dieser Zeit viel lachen kann.“