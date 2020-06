Zum 27. Mal erhielten die innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands das „TOP-100-Siegel“. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Mentor des Wettbewerbs, zeigte sich von der Leistung der Unternehmen beeindruckt. Im Vorfeld haben die siegreichen Mittelständler ihre Innovationskraft im Rahmen einer unabhängigen wissenschaftlichen Analyse unter Beweis gestellt.

Altes loslassen und Neues wagen – damit überzeugte das Bauunternehmen Leonhard Weiss aus Satteldorf und gehört zu den „TOP 100“. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte das Unternehmen besonders in der Kategorie. Das Bauen neu denken, die Zusammenarbeit effektiv und modern gestalten, Prozesse beschleunigen und schlank organisieren: Für all die genannten Herausforderungen hat das Unternehmen Strategien entwickelt, damit die Beschäftigten die Change-Prozesse aktiv mitgehen.