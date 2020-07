Die Wasserleitung von Ellrichshausen nach Birkelbach ist in die Jahre gekommen. Sie stammt aus den 1950er-Jahren und muss erneuert werden, teilte Bürgermeister Kurt Wackler den Satteldorfer Gemeinderäten in deren jüngster Sitzung mit. Im Zuge dessen werden dann gleich auch die Rohre für den Breitbandausbau mitverlegt. Und wenn die Straße schon offen ist, könnte auch die Telefonleitung in die Erde verlegt werden, meinte Wackler, wenn denn der Netzbetreiber mitmacht.

Straßendecke wird erneuert

Und wenn der Boden schon offen ist, sollte er hinterher auch ordentlich wieder zugemacht werden. Will heißen: Die Straßendecke wird komplett erneuert. Die sieht zwar noch gar nicht so schlecht aus, sagte Bürgermeister Kurt Wackler zu den Gemeinderäten in deren jüngster Sitzung, „aber jetzt ist nur eine Spritzdecke darauf, die schon wieder ausgemergelt ist. Mittelfristig besteht sowieso Handlungsbedarf.“

Kreisstraße 2668 Zwischen Großaltdorf und Ilshofen wird saniert Vellberg Konkret geht es um eine Strecke von 630 Metern – also die komplette Entfernung zwischen den beiden Satteldorfer Teilorten. Die Straße ist jetzt durchschnittlich 5,16 Meter breit. Sie soll auf 5,50 Meter verbreitert werden.

Wie genau das bewerkstelligt werden soll, erklärte Diplomingenieur Gebhard Ziegler dem Gemeinderat. Er rechne mit Gesamtkosten von insgesamt 560.000 Euro. 422.000 Euro für den Straßenbau und 138.000 Euro für die Wasserversorgung – wobei davon 45.000 Euro eingespart werden können, wenn Leitungen wie etwa Breitband mitverlegt werden. Dann würde die Maßnahme nur rund 515.000 Euro kosten – wobei Ziegler gleich mit einer weiteren guten Nachricht aufwartete: Die bestehende Deckschicht der Straße enthält kein Pech, ist also nicht schadstoffbelastet. Sie kann deshalb für den Belag mitverwendet werden, was die Kosten des Abtransports und der Entsorgung spart.

Dazu wird die Deckschicht vor Ort gefräst und mit einem Bindemittel verfestigt. Darauf kommt eine Entspannungsschicht, die Dehnungen der obersten Schicht ausgleicht. Das macht die Straße zwar höher; dennoch sollen die 100 Meter langen Leitplanken erhalten bleiben.

Keine Gegenstimmen

Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. Bürgermeister Wackler: „Schön, dass wir das im wahrsten Sinne auf den Weg gebracht haben. Mit dem Projekt haben wir eine nennenswerte Gesamtmaßnahme mit wichtigen Anteilen angestoßen: mit Wasser, Breitband, Straßenbau und hoffentlich auch Telekommunikation.“

Ingenieur Ziegler wird die Ausschreibung vorbereiten – wobei vorerst noch keine Angebote eingeholt werden sollen. „Denn ein Thema steht derzeit noch ganz unsichtbar im Raum“, so Wackler. Im Moment spreche jeder von Sonderförderungen des Landes oder des Bundes, die die Auswirkungen der Corona-Krise für die Kommunen abmildern sollen.

„Die gibt es dann vielleicht auch beim Straßenbau.“ Deshalb soll die Ausschreibung der Straße zwar vorbereitet, aber noch nicht gleich auf den Weg gebracht werden, um gegebenenfalls in den Genuss einer Förderung zu kommen.

Zusätzlich werde die Verwaltung in der nächsten Sitzung weitere Projekte vorstellen, „die wir parallel bearbeiten wollen. Wenn die Förderung dann kommt, müssen wir nur noch in die Schublade greifen“. Das sei auch nach der Finanzkrise 2008 so gewesen. „Da konnten wir die Schule in Gröningen energetisch sanieren. Ohne die Förderungen wäre uns das damals schwerer gefallen.“