Crailsheim Sanierung der Gottesackerkapelle geht los

Crailsheim / Helga Steiger

Die Gottesackerkapelle auf dem Ehrenfriedhof muss grundlegend gerichtet werden, um dem weiteren Zerfall vorzubeugen. Die Arbeiten beginnen in Kürze am Dach.

Die Gottesackerkapelle auf dem Ehrenfriedhof ist seit einigen Wochen eingerüstet. Der Zustand der einzelnen Bauteile kann nun genau untersucht werden, bevor die Restaurierungsarbeiten bei wärmeren Temperaturen begonnen werden. Auch im Innenraum befindet sich ein Gerüst. Jan Hof­acker, Leiter des Bereichs Hochbau bei der Stadt Crailsheim, steht auf der oberen Gerüstebene und begutachet mit dem Zimmerermeister Markus Kratzer die Tonnenwölbung aus Holz. Diese hat sich auf der südlichen Seite an einer Stelle deutlich nach innen verbogen. Nun soll die Ursache des Schadens geklärt werden, um das weitere Vorgehen planen zu können.

Hofacker erläutert: „Dass historische Bauten schief und krumm sind, das ist normal. Hier müssen wir aber prüfen, ob das Tragwerk in Ordnung ist.“ Dazu haben Kratzer und sein Mitarbeiter Roland Friedrich außen die Ziegeldeckung abgenommen. Es zeigt sich, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt an der Stelle Reparaturen stattgefunden haben. Der tragende Dachbalken war geborsten und mit angestückten Holzteilen stabilisiert worden.

Die Dachkonstruktion der Gottesackerkapelle ist bemerkenswert: Es wurde ein sogenannter liegender Stuhl eingebaut, bei dem die stützende Konstruktion nicht in den Dachraum ragt und keine waagerecht verlaufenden Balken quer über den Raum auf die Außenmauern gelegt wurden. So entstand unter dem Dach genügend Raum, um im Inneren die Holztonne einbauen zu können. „Der Dachstuhl ist statisch mutig, er ist eine besondere Lösung“, sagt Hofacker voller Respekt vor der Leistung des Zimmermanns aus dem 16. Jahrhundert. Die über die Jahrhunderte entstandene Verbiegung soll allerdings nicht zurückgeformt werden.Kratzer erklärt: „Alt ist alt. Wenn wir versuchen würden, das Holz wieder zurückzubiegen, würde es brechen.“

Auch wenn nun Stück für Stück die Gottesackerkapelle abgedeckt wird und neue Ziegel aufgebracht werden, wird sich das Dach an dieser Stelle leicht nach innen neigen. Hofacker ergänzt: „Das Ziel ist hier der Substanzerhalt. Man wird hier keinen Vorher-Nachher-Effekt sehen.“ Hof­acker hat nach seinem Architekturstudium in Würzburg ein Studium der Denkmalpflege in Bamberg absolviert und daher Fachkenntnis im Umgang mit historischen Bauten erworben. Er weist nachdrücklich darauf hin, dass es an der Kapelle trotz Sanierungsmaßnahmen immer Unregelmäßigkeiten und Risse im Mauerwerk geben werde. Ein Vorteil für die Bausubstanz sei allerdings die Tatsache, dass keine Heizung eingebaut wurde. „Wenn nicht geheizt wird, ist das optimal für das Gebäude. So entstehen keine Schäden durch Kondensation. Eine Nutzung des Gebäudes ist im Sommer möglich.“

Info Die Gottesackerkapelle kann auch während der Bauarbeiten per Führung des Crailsheimer Stadtführungsservice’ besichtigt werden. Die nächste Tour findet am morgigen Ostersonntag um 14.30 Uhr statt. Treffpunkt: Marktplatz. Auch der Rathausturm wird besichtigt.