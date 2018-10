Kirchenkonzert Sacht, sanft und furios virtuos

Crailsheim / Ralf Snurawa

Bisweilen konnte man am Sonntagabend beim Konzert der Marimbafonspieler Katarzyna Mycka und Conrado Moya in der Johanneskirche fast das Atmen vergessen, wenn sie sich an die hochvirtuosen Passagen von Johann Sebastian Bachs sogenannten Goldberg-Variationen machten.

Rasant nahmen sie da die Tempi etwa schon bei der ersten Variation. Dabei ließen sie sich aber immer genügend Spielraum für Steigerungen. Dazu gehörte dann etwa die elfte Variation mit ihren auf und ab sprudelnden Sechzehnteltriolen oder das fantastisch abgestimmte schnelle Wechseln zwischen den beiden Musikern bei kapriziösem Motivzuspiel in der 14. Variation.

Das erfuhr in der 20. Variation noch eine Steigerung mit den schnell umzusetzenden nachschlagenden Tönen und den mit viel Esprit gesetzten Betonungen nach sprudelnden Triolenskalen. Das führte noch zu einer weiteren Steigerung in der 23. Variation mit ihren geradezu explosiv vorgeführten Tonleiterkaskaden, in der 26. Variation mit ihrer sprühend interpretierten Gegenüberstellung von tänzelnder Melodik und fließend schnellen Figurationen und schließlich in der 29. Variation kurz vor dem Quodlibet in der pulsierenden rhythmischen Verzahnung.

Manchmal bekam man bei den beiden Marimbafonspielern aber auch das Gefühl, dass es an Momenten des kurzen atmenden Einhaltens etwas fehlte oder sie nicht deutlich genug gesetzt wurden. Ansonsten fesselte die Umsetzung dieses Cembalowerks auf Marimbas zunehmend.

Wundervoll verschlungen

Ist beim Cembalo der klare, kurze Ton eher hoch und silbrig klingend, bestimmend, sind es bei diesen Perkussionsinstrumenten – auch etwas abhängig von der Wahl der Schlägel – eher die wohlig weichen, nachklingenden Töne. Das kam eigentlich den eher gesanglich gehaltenen Variationen in Kanontechnik zugute. So klang die „Canone alla Sesta“-Variation stimmlich wundervoll verschlungen, wodurch das virtuose Hervorbrechen der 19. Variation noch stärker herausstach.

Allerdings erschien bei exakter Umsetzung der wegen des kurzen Cembaloklangs stark verzierten Melodik das klangliche Ergebnis ab und zu leicht manieriert. Das betraf besonders die 25. Variation, die letzte der drei in g-Moll gehaltenen Variationen. Das Duo von Katarzyna Mycka und Conrado Moya konnte dies ein wenig durch ihr ausdrucksvoll gesangliches, ein wenig an gedeckte Orgeltöne erinnerndes Spiel kompensieren.

Noch ausdrucksstärker und getragen im Tonfall gelang ihnen aber die verzierungsarme 15. Variation, ebenfalls in g-Moll, mit ihren Wechseln zwischen seufzenden Abwärts- und sehnsüchtigen Aufwärtsbewegungen. Sacht und sanft wurden die Aufschlagstäbe dazu angeschlagen.

Eine weitere Besonderheit des Duospiels war das Hervorheben von imitativen Abschnitten, besonders deutlich in der vierstimmigen Fughetta der zehnten Variation. Dabei zeigten die Musiker auch viel Sinn für nuanciertes Spiel, was sie gerade zu den kanonisch geführten Variationen – weich federnd dabei der Kanon im Terzabstand – oder bei der tänzerischen siebten Variation unterstrichen.

Insgesamt entstand so ein äußerst abwechslungsreiches Wogen zwischen virtuoser Brillanz und innehaltender Gesanglichkeit, für das sich das Publikum mit lang anhaltendem Beifall bedankte.