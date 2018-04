Rundes Paket für die Kunden

Von Alisa Grün

Der Umzug ist geschafft, nun ist es an der Zeit die Neueröffnung gebührend zu feiern: Daher gibt es bei Wolf Baumaschinen & Baugeräte nun von Freitag, 6. April, bis Sonntag, 8. April, eine eigene Hausmesse auf dem Gelände der Crailsheimer Niederlassung am Rotebachring 41. An den nunmehr 3. Profi-Tagen können sich alle Interessierten selbst von der neuen und um einiges größeren Filiale in der Horaffenstadt überzeugen. Freitags und samstags können Besucher von 9 bis 17 Uhr vorbeikommen, sonntags dann von 10 bis 17 Uhr.

Viel Fläche für Verkauf

Bereits Anfang des Jahres ist der Betrieb von seiner vorherigen Niederlassung nach und nach in den Neubau am Rotebachring umgezogen. Auf etwa 4500 Quadratmetern ist nun genügend Fläche für die verschiedenen Bereiche, die Wolf Baumaschinen & Baugeräte seinen Kunden bietet. Hier finden sie nun unter anderem eine Werkstatt, den Profifachmarkt sowie den umfangreichen Baugeräte-Mietpark. „Unser Fachmarkt bietet zahlreiche Artikel für Profis und solche, die auch zuhause gerne Profi-Werkzeug in Gebrauch haben“, sagt Geschäftsführer Hanspeter Pfister.

Die Verkaufsfläche, auf die er und Niederlassungsleiter Tibor Arok nun besonderen Wert gelegt haben, ist im neuen Gebäude nun mehr als doppelt so groß. Auf etwa 500 Quadratmetern bietet sich nun genügend Spielraum, um neben den bereits vorhandenen auch neue Sparten in das eigene Verkaufsprogramm zu integrieren.

Ein großes Thema ist dabei unter anderem die Arbeitsschutzkleidung. Was früher noch belächelt wurde, finde heute immer größeren Absatz unter Fachmännern sowie Hobbyhandwerkern. Daher finden Interessierte hier nun eine große Auswahl verschiedener namhafter Hersteller, wie Blacklader und Pionier.

Service direkt vor Ort

Sehr wichtig für die Region sei zudem, dass nun die Spezialgeräte des Herstellers Husqvarna mit in das Programm aufgenommen wurden. Als einziger Vertreter der Marke im Raum Crailsheim, bietet Wolf Baumaschinen & Baugeräte nun Beratung, Verkauf und Service aus einer Hand. „Sollte irgendwo ein Problem sein, bekommt man den Service sowie die Reparatur direkt hier vor Ort“, sagt Arok. Besonders gefragt seien laut ihm momentan – egal ob für Kommunen, Privatleute oder andere Unternehmen – die mietbaren Kompaktbagger von Takeuchi sowie die Multifunktionslader von Avant. Das gesamte Sortiment kann nun bei den Profi-Tagen ausgiebig begutachtet werden und Pfister sagt: „Es ist dann wie eine kleine Fachmesse.“

Etwa 40 Aussteller der von Wolf Baumaschinen & Baugeräte angebotenen Marken zeigen an den drei Tagen ihre neuesten Produkte. Gleichzeitig können viele der Maschinen vor Ort live erlebt und ausprobiert werden. Mit einem Bagger können die Besucher verschiedene Geschicklichkeitsübungen, wie das Platzieren eines Zylinders in einer vorgegebenen Fläche, absolvieren. Auf Sparfüchse warten zu den Aktionstagen besondere Angebote und eine extra eingerichtete Schnäppchen-Ecke. Als besonderen Höhepunkt gibt es einen Wettbewerb bei dem die Teilenehmer hochwertige Preise, wie einen Rasenmäher oder einen Industriesauger gewinnen. Um auch Familien etwas zu bieten, wird außerdem ein Zauberkünstler vor Ort sein sowie eine Hüpfburg für die nötige Beschäftigung sorgen. Die Verpflegung übernimmt an den drei Tagen die Metzgerei Frank aus Vellberg-Großaltdorf.

Für die Zeit nach der offiziellen Eröffnung bei den Messe-Tagen, nehmen sich Pfister und Arok vor allem vor, ihre Kunden nun noch effizienter und besser bedienen zu können. „Wir wollen für unsere Kunden ein rundes Paket schnüren“, sagt der Geschäftsführer. Um das zu beweisen, setzt Pfister aber eines voraus: „Die Leute müssen vorbeikommen, denn die eigene Erfahrung hilft immer am Besten.“ Und was eignet sich dafür besser, als ein Besuch der 3. Profi-Tage?