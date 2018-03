Bauvorhaben Ruhiges Ambiente und Wohlfühlklima

Von Annika Schneider

In den kommenden sechs Monaten wird ein Bürogebäude in der Dieter-Streng Straße in Fürth entstehen. Insgesamt 1550 Quadratmeter Nutzfläche, davon vier Nutzungseinheiten und eines zur Vermietung, sind geplant. Die Gebäudelänge beträgt 55,6 Meter, die Gebäudebreite umfasst 15,6 Meter. Auftraggeber ist die Firma Zollcon in Fürth. Umgesetzt wird der Bau von Bauer Holzbau aus Satteldorf-Gröningen. „Werner Schillai, Architekt der Firma Zollcon, ist auf dem Weg zu dieser Baustelle an einer Baustelle in Fürth von uns vorbeigefahren. Der Architekt war von der schnellen Montage des Rohbaus begeistert und nahm mit uns Kontakt auf“, erzählt Walter Bauer, Geschäftsführer von Bauer Holzbau. Am 21. Dezember 2017 schickte der Unternehmer dem Interessenten einen Kostenvoranschlag. Knapp einen Monat später, am 19. Januar 2018, dann die Bestätigung: Zollcon vergibt den Auftrag an Bauer Holzbau. Ursprünglich sei das Gebäude in Massivbauweise geplant gewesen, stattdessen wird jetzt ein Holzhaus entstehen. „Grund dafür war der schnelle Bauablauf, da die elementierten Wände, Decken und Dächer schnell zu montieren sind. Die Bauzeit ist wesentlich kürzer, als bei einer konventionellen Massivbauweise“, sagt Projektleiter Jörg Hiller. Dazu komme die zeitgemäße und zukunftsweisende ökologische Bauweise, die den Wert des Gebäudes auf lange Zeit hochhalte. Geplant ist, das zweigeschossige Bürogebäude schon dieses Jahr im August oder September beziehen zu können. „Das erfordert einen engen Zeitplan. Daher ist eine exakte Planung sehr wichtig“, ergänzt der Projektleiter. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro.

Ökonomisches Bauen

Das gesamte Gebäude wird als Energieeffizienhaus-55 erstellt. Standards wie eine Dreifach-Verglasung, eine Photovoltaikanlage, ein Wärmepumpenheizsystem und eine ökonomisch durchdachte Wanddämmung beinhalte das geplante Holzhaus. „Mit unserer Bauweise können wir diese Standards ohne Probleme erfüllen“, sagt Hiller. Holzweichfaserplatten in der Innen- und Außenwand wirken klimaregulierend im Haus. Im Sommer absorbieren sie Feuchtigkeit, im Winter speichern sie diese und geben sie bei Bedarf wieder ab. „Von unseren Kunden hören wir oft: Wir hätten nicht gedacht, dass es so einen Unterschied gibt vom Wohnklima und der Wärme in einem Holzhaus gegenüber einem Massivhaus. Und das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt der Geschäftsführer. Holz strahle keine Kälte ab und reguliere auf natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit, was zu einem angenehmen Raumklima beitrage. Die Vision des Geschäftsführers sei, dass bis 2030 ein Drittel aller Hochbaugebäude im Land aus Holz bestehen. „Bislang ist nur jedes dritte Haus ein Holzhaus in Baden-Württemberg“, ergänzt der Holzbau-Spezialist.

Optimaler Schallschutz

Im Gebäude selbst ist ein Treppenhaus mit Aufzug geplant. „Die Konstruktion wird so geplant, dass ein guter Schallschutz gegeben ist, um ein ruhiges Arbeiten zu ermöglichen. Neben dem Schallschutz ist die Raumakustik ebenfalls wichtig“, sagt Markus Renner, Mitarbeiter bei Bauer Holzbau. Es wird mit einer abgehängten Decke gearbeitet, die einen sehr guten Absorptionsgrad habe. „In den großen Seminarräumen ist ein sehr hoher Anspruch an die Raumakustik gewünscht, deswegen sind dort Deckenplatten mit einem höheren Absorptionsgrad eingeplant“, meint Renner. Um an warmen und heißen Sommertagen eine angenehme Raumtemperatur zu garantieren, seien Verschattungen mit Raffstore an den Fenstern geplant. Große Fensterflächen garantieren zudem gute Lichtverhältnisse, erklärt Markus Renner, der für den reibungslosen Ablauf in der Produktion zuständig ist.