Langsam kehrt das touristische Leben zurück und seit Kurzem hat auch die Jugendherberge Roßmühle wieder geöffnet. Ihr Fortbestand war ohnehin fraglich, die Corona-­Einschnitte ließen dann schlimmste Befürchtungen aufkommen. Nun soll der Betrieb erst mal bis Ende 2022 weiterlaufen.

Jugendherberge Schloss Rechenberg Millionenbetrag für Sanierung – Das hat der Investor mit dem historischen Schloss in Stimpfach vor Stimpfach Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) als Betreiber hatte sich schon vor Corona einen Ausbau des Hauses für acht Millionen Euro vorgestellt und gehofft, dass die Stadt als Eigentümer der Gebäude die Hälfte trägt. Dabei geht es nicht nur um das Gebäude der Roßmühle, sondern auch um ein historisches Haus im Spitalhof, das zur Jugendherberge gehört. Für beide städtischen Gebäude trägt das Jugendherbergswerk als Pächter die große Baulast; im Gegenzug muss es keine Miete zahlen. Ende 2022 läuft das Mietverhältnis aus. Die großen Investitionen sind nun erst mal auf Eis gelegt, denn es gilt, die Corona-Folgen zu verkraften. „Wir möchten sehr gerne langfristig mit dem Jugendherbergswerk zusammenarbeiten, aber auch nicht um jeden Preis“, stellt Rechtsdirektor Sommerkorn für die Stadtverwaltung fest.

Gut 400.000 Euro hat das Jugendherbergswerk nach Aussage seines Pressesprechers Marko Junghänel in Rothenburg im letzten und in diesem Jahr vor allem in neue Flucht- und Rettungswege investiert. Mit 183 Betten (davon 116 im Spitalhofgebäude) seien die Häuser bestens für die Aufnahme von Gruppen und Einzelreisenden, Wanderern und Radlern gerüstet. Schulklassen machten 75 Prozent der Gäste aus, ein Viertel seien Familien und Einzelreisende, so Junghänel.

Urlaub in Deutschland Corona Diese Jugendherbergen im Land öffnen wieder Bad Urach Mit einem Anteil von 85 Prozent deutschen Gästen ist die Rothenburger Jugendherberge vor allem bei Inländern gefragt. In der Hotellerie in der Stadt beträgt der Ausländeranteil rund 50 Prozent. Auch für Dinkelsbühl mit 100 Betten und Feuchtwangen mit 81 Betten ist die Jugendherberge eine bedeutende Einrichtung, die man nicht missen möchte. Alle Jugendherbergen leiden erheblich unter den Corona-Schließungen und den fehlenden Buchungen. Die hätten heuer bei normalen Verhältnissen in Rothenburg durchaus zu bis zu 30.000 Übernachtungen führen können.

„Die Zuwendungen aus dem Rettungsschirm Soziales Bayern waren der Rettungsanker in letzter Minute, um vor allem die Liquidität des gesamten Landesverbandes zu sichern”, sagt Pressesprecher Marko Junghänel. Anders ausgedrückt: Das DJH verhindere erst einmal „eine dauerhafte Schließung von Häusern“. Das Problem sei aber nicht ganz gelöst, denn es gebe ja immer noch Beschränkungen und nur Teilbelegungen sind möglich.

Signale

Junghänel: „Derzeit sind also auch die Investitionen in Rothenburg nicht aktuell, weil beim DJH keine Eigenmittel vorhanden sind und die Stadt bisher jede Beteiligung abgelehnt hat.” Doch da, so zumindest die Signale auch aus dem Stadtrat, ist das Interesse groß, sich so zu verständigen, dass zu Rothenburg auch nach 2022 noch die Jugendherberge gehört – und dann würde es nicht mehr lange dauern bis zum 70-jährigen Bestehen der Einrichtung.