Der 27-jährigewird demnächst von der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim , in der er in Untersuchungshaft saß, in die geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses gebracht. Dabei könnte es sich um das Zentrum für Psychiatrie in Bad Schussenried handeln, das für den Landgerichtsbezirk Ellwangen zuständig ist. Einrichtungen für den sogenannten Maßregelvollzug gibt es in Baden-Württemberg außerdem in Calw, Emmendingen, Reichenau, Weinsberg, Weissenau, Wiesloch und Zwiefalten.