Zwei Bereiche gibt es im Impfzentrum in Rot am See, barrierefrei der eine, nur über eine Treppe erreichbar der andere. Wer in welche Impfstraße eingewiesen wird, entscheiden bereits die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an der Zufahrt. Durch beide Bereiche wird mit Schildern und aufgesprühten F...