Wie die Polizei mitteilt, wurden Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße am Donnerstag gegen 23.51 Uhr durch Rauchmelder auf einen Brand aufmerksam. Es stellte sich schnell heraus, dass das Feuer in der Waschküche des Wohnhauses ausgebrochen war und sich der Rauchhatte. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen, so dass es keine Verletzten gab. Die Feuerwehr Rot am See, dievor Ort war, löschte den Brand. Nach der Belüftung des Hauses konnten die Bewohner wieder zurückkehren. Der Schaden in der Waschküche wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.