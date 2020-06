Im Prozess um die Todesschüsse von Rot am See hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ellwangen am zweiten Verhandlungstag unter anderem den Vorsitzenden des Schützenvereins Beimbach vernommen. In diesen Verein war Adrian S. im März 2017 eingetreten – dies war Teil seines Plans, seine Mut...