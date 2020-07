Gegen das Urteil des Landgerichts Ellwangen werde die Verteidigung keine Revision einlegen, teilte der Haller Rechtsanwalt Andreas Kugel am heutigen Freitag unserer Zeitung mit. Die Schwurgerichtskammer hat den 27-jährigen Adrian S. am 10. Juli wegen sechsfachen Mordes und zweifachen Mordversuches bei verminderter Schuldfähigkeit zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt und seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Der junge Mann hatte am 24. Januar bei einer Familienzusammenkunft in Rot am See sechs seiner Familienmitglieder erschossen und zwei schwer verletzt. Ein Psychiater hatte dem Angeklagten eine krankhafte psychische Störung bescheinigt. Ob die Staatsanwaltschaft, die eine lebenslange Haft beantragt hatte, Revision einlegt, ist noch offen - die Frist endet am Freitag um Mitternacht. Nach Informationen unserer Zeitung ist jedoch nicht damit zu rechnen.