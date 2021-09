Wer in Rot am See aufgewachsen ist und nicht mehr zu den ganz Jungen zählt, hat mit einiger Wahrscheinlichkeit im Freibad Rot am See gebadet. Die Einweihung im Sommer 1971, mithin vor 50 Jahren, war ein Freudenfest. „Ein großer Tag für die Gemeinde“, hat das HT damals geschrieben. Der Liederk...