Den Großen Preis von Hohenlohe der Dressurreiter hat mit Meike Lang (RV Winnenden) eine altbekannte Besucherin der Reitturniere in Musdorf gewonnen. Bereits 2012 hatte sie sich das Hohenloher Reitevent zur Verleihung des Goldenen Reitabzeichen für ihren zehnten Sieg in der schweren Klasse ausgesucht.

Nach zwei Jahren im internationalen dänischen Dressurstall Helgstrand und der Teilnahme an der Weltmeisterschaft der jungen Pferde ist die Pferdewirtschaftsmeisterin seit dem letzten Herbst wieder auf dem heimischen Gestüt Neuhof im Schwäbischen Wald aktiv und zeigte beim verspäteten Saisonstart nun in Rot am See ihr Können. Am Sonntagnachmittag erritt sie auf dem achtjährigen Württemberger Wallach Ferrabeau (von Feedback aus einer Dr. Jackson Mutter) mit 70,635 Prozent den Sieg in der nach Aufgabe S3 gerittenen S*-Dressur.

Wilhelm auf Platz 2 und 3

Auf Rang 2 folgte ihr mit 70,317 Prozent Pia Wilhelm (RFV Essingen) auf dem 13-jährigen Westfalen-Wallach RS-Carestini. Sie belegte auf dem 18-jährigen Württemberger Hengst Birkhofs Meraldik mit 68,889 Prozent auch den dritten Rang. Der in der Württemberger Pferdeszene bekannte ehemalige Deckhengst vom Donzdorfer Gestüt Birkhof war unter anderem auch beim I-West Cup in der Stuttgarter Schleyerhalle bereits am Start.

Mit 68,373 Prozent belegte Michele Schulmerig (RV Weissenheim am Sand) auf Favignana den vierten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgten Jacqueline Koser (RFV Lohr am Main), erneut Meike Lang, Sabrina Linsenmaier (RFV Essingen) und Elisabeth Mechler (LRFV Dettelbach).

Bereits am Freitag hatte Meike Lang mit der Dressurprüfung Klasse M** auf Check Me die zweitschwerste Dressur des Wochenendes gewonnen.

Auch für die Reiterinnen vom RFV Rot am See war das heimische Turnier ein erfolgreiches Wochenende. Mit drei starken Ritten gelangen Alica Bauer gleich zwei Heimsiege. Sie siegte auf ihrem Barrichello jeweils in der Dressurprüfung Klasse L*-Trense und der Dressurreiterprüfung Klasse L* und belegte einen zweiten Platz in der Dressurprüfung Klasse L*.

Miriam Hollenbach landete auf dem zwölfjährigen Hannoveraner Ponyhengst auf einem fünften und einem siebten Platz in den beiden Dressurprüfungen der Klasse M* und erritt zahlreiche weitere Platzierungen. In der Pony-Reitpferdeprüfung belegte Anna-Katharina Sporkert auf Glücksklee den zweiten Platz. Den Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp gewann Mary-Ann Hollenbach, Emely Bauer belegte den zweiten Platz und Theresa Dambach den fünften Rang. Mit dem Sieg im Reiterwettbewerb Schritt-Trab gelangen Mary-Ann Hollenbach ebenfalls zwei Heimsiege. Die Führzügelklasse gewann ihre Schwester Emmi-Linn Hollenbach.