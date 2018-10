Lesung Reich an Erfahrung zurückgekehrt

Crailsheim / Christine Hofmann

Um unzählige Erfahrungen reicher, mit seiner Traumfrau im Gepäck und mit 8,50 Euro in der Tasche ist Christopher Schacht (24) nach einer vierjährigen Weltreise im August 2017 in seine schleswig-holsteinische Heimat zurückgekehrt. Gestartet war er, kurz nach dem Abitur, als 19-Jähriger mit einem Budget von 50 Euro, von dem er gleich in der ersten Nacht in Amsterdam 35 Euro auf den Kopf haute.

Wie er es dennoch schaffte, seinen großen Traum, einmal um die Welt zu reisen, wahr werden zu lassen, darüber hat er während seiner Reise ein Buch geschrieben, das ein Bestseller wurde, der schon mehr als 70 000 Mal verkauft wurde: „Mit 50 Euro um die Welt“. Auf Einladung des christlichen Zentrums der Volksmission Crailsheim (CZV) erzählte der Autor am Samstagabend in einem Multimediavortrag von seinen Reise- und Glaubenserlebnissen.

Gebete wurden erhört

Schacht wollte ursprünglich nach dem Abitur Informatik studieren, ein Stipendium hatte er schon in der Tasche. Er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, hatte aber keinen rechten Zugang zum Glauben. Dies änderte sich während seiner Reise. „Ich bin ein rationaler Mensch. Ich weiß, dass es unglaublich klingt: Viele meiner Gebete haben sich auf dieser Reise erfüllt. Natürlich nicht alle, aber doch sehr viele“, erzählt der 24-Jährige, der inzwischen Theologie studiert.

Um möglichst wenig Geld zu brauchen, übernachtete der Weltenbummler im Zelt oder in der Hängematte, und manchmal bekam er auch ein Bett angeboten. Er aß, was die Menschen der Region aßen, und was es somit günstig zu kaufen gab und er ließ sich per Anhalter mitnehmen, wann immer es möglich war. Für die Fahrt über die Weltmeere heuerte er auf Segelyachten an. Außerdem hat er mehr als 30 Jobs angenommen, um etwas Geld zu verdienen: Er war Tankwart in Peru, Model für eine Golfschuh-Werbung in Korea, Englischlehrer in China und Goldgräber in Venezuela.

Christopher Schacht hat Ozeane überquert, ist auf Vulkane gestiegen und war so viel zu Fuß unterwegs, dass er mehrfach neue Schuhe brauchte. Naturgewalten hat er hautnah erfahren und mehrmals hatte er Glück, dass er ein Abenteuer überlebte. All das bestärkte ihn in seinem Glauben.

„Der größte Schatz, den ich mit nach Hause genommen habe, ist die Gottesbeziehung“, sagt er voller Überzeugung.

Ein weiterer Schatz neben seiner Religiosität sind die vielen Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen in unterschiedlichsten Ländern. Christopher Schacht lernte fünf Sprachen, um mit den Menschen vor Ort kommunizieren zu können. „Verständigung ist aber oft auch ohne Sprache möglich“, sagt er und schildert, wie er sich auf einer langen Autofahrt mit einem Lastwagenfahrer nur mit Zeichensprache über Wildunfälle unterhalten hat.

Die persönlichen Kontakte zu Missionaren, Schmugglern und Goldgräbern, zu Farmern, Händlern, Drogendealern und Soldaten haben den Reisenden neu über das Menschsein nachdenken lassen. Am Ende stellt er fest: „Internet und Globalisierung haben uns zusammengebracht. Wir Menschen sind uns überall auf der Welt ziemlich ähnlich, wir alle haben die gleichen Wünsche und wir teilen das Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammen zu sein.“

Nachdem er sich den Traum, einmal um die Welt zu reisen, erfüllt hat, arbeitet der 24-Jährige nun also daran, seinen Traum, Theologe zu werden, zu verwirklichen. Der Erfolg seines Buches ist ihm nicht zu Kopf gestiegen: „Ich fühle mich überhaupt nicht wie ein Bestsellerautor. Ich fühle mich wie ein normaler Anfang-20-Jähriger, der ein bisschen gereist ist.“