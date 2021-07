Kinoliebhaber aufgepasst: Am Freitagabend, 30. Juli, beginnt mit „Weißbier im Blut“ der Crailsheimer Filmsommer im Open-Air-Kino Jagstflimmern. Gegenüber vom Cinecity in der Worthingtonstraße werden bis Mitte September Filme gezeigt. „Wie lang das Open-Air geht, ist witterungsabhängig“, sagt Kinobetreiber Tilman Wagner. Variabel ist auch der Filmbeginn an den einzelnen Abenden. Diese und nächste Woche starten die Vorführungen um 21...