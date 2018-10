Crailsheim Radunfall: zwei Verletzte

Crailsheim / pol

Am Sonntag sind zwei Radfahrer in der Gaildorfer Straße zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Radfahrer am Sonntag gegen 18.25 Uhr hintereinander auf dem Fußgängerweg in der Gaildorfer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Raiffeisenstraße bremste der vorausfahrende 43-jährige Radlenker ab. Der 37-jährige Radfahrer hinter ihm konnte - vermutlich auch wegen Alkoholeinfluss - nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden Radfahrer auf. Beide Radfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Dem 37-Jährigen wurde im Anschluss für einen Alkoholtest in einem Krankenhaus Blut abgenommen.