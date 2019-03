„Wir arbeiten hier mit Profis“, betont Jens Wirth, der mit Frank Rütten die Legotage im Christlichen Zentrum der Volksmission in Crailsheim organisiert. 39 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren haben kürzlich an der Veranstaltung teilgenommen.

Die etwa 180 000 Legosteine werden zu einer bunten Stadt zusammengesteckt. Von einem Freizeitpark bis hin zu Windrädern und einem Schienennetz mit selbst fahrenden Zügen ist alles zu finden, was zu einer abwechslungsreichen Stadt gehört. Präsentiert wird die Stadt bei einer Einweihungsfeier. Die kleinen Baumeister bestaunten gemeinsam mit ihren Eltern das Werk.

Im Schulstundenrhythmus arbeiten die Kinder an ihrer Stadt, mit Pausen zum Sauerstofftanken und zum Toben. Durch gemeinsames Singen und kurze Andachten kommt Abwechslung in das konzentrierte und präzise Arbeiten. „Es ist bautechnisch zu bewundern, mit welcher Konzentration und Feinmotorik die Kinder arbeiten“, erzählt Frank Rütten den Eltern.

Teamwork ist gefragt

Ein Legosatz, den die Kinder selbst auswählen können, wird einer kleinen Gruppe zugeteilt und verarbeitet – Teamwork ist gefragt. Ein Highlight ist der Großbausatz der Achterbahn, an dem auch der zwölfjährige Collin mitarbeitet: „Zu Hause baue ich auch Lego, ich bin schon geübt. Ich habe an dem größten Projekt mitgebaut.“ Unterstützt werden die Kinder bei diesem Legowerk von zwei Mitarbeitern, damit das Fahrgeschäft am Ende auch steht und sich bewegt. Da einige Teile der Stadt verkabelt sind, können die Waggons rollen. Durch die große Anzahl an Bausteinen können die Kinder in einer „Freibauphase“ ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eigene Projekte entwerfen.

Die Legotage, für die Frank Rütten die Baussätze stellt, sind ein Angebot der Pfadfindergruppe Royal Rangers und der Sundaykids des Christlichen Zentrums der Volksmission und werden alle zwei Jahre organisiert. Jedes Mal gestalten die Teilnehmer mit den Legosteinen neue Gebäude und Anlagen.