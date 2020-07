2 -neutral zu gestalten. Damit treibt das Unternehmen das Engagement zum Umwelt- und Klimaschutz auf globaler Basis weiter voran. Vor dem Hintergrund, dass das kommende Jahrzehnt ein entscheidendes Zeitfenster für wissenschaftsbasierte Fortschritte zur Eindämmung des Klimawandels darstellt, verpflichtet sich P&G, Treibhausgasemissionen um 50 Prozent zu reduzieren und über die bestehenden Ziele hinaus das Engagement zusätzlich in natürliche Klimaschutzlösungen zu forcieren, um Emissionen in den nächsten zehn Jahren zu kompensieren und die Geschäftsaktivitäten bis 2030 insgesamt CO 2 -neutral zu gestalten. Basierend auf aktuellen Schätzungen wird P&G dazu im Zeitraum von 2020 bis 2030 circa 30 Millionen Tonnen CO 2 ausgleichen. Procter & Gamble (P&G) hat seine Klimaziele angehoben und angekündigt, sämtliche globalen Geschäftsprozesse noch in diesem Jahrzehnt durch verschiedene Maßnahmen CO-neutral zu gestalten. Damit treibt das Unternehmen das Engagement zum Umwelt- und Klimaschutz auf globaler Basis weiter voran. Vor dem Hintergrund, dass das kommende Jahrzehnt ein entscheidendes Zeitfenster für wissenschaftsbasierte Fortschritte zur Eindämmung des Klimawandels darstellt, verpflichtet sich P&G, Treibhausgasemissionen um 50 Prozent zu reduzieren und über die bestehenden Ziele hinaus das Engagement zusätzlich in natürliche Klimaschutzlösungen zu forcieren, um Emissionen in den nächsten zehn Jahren zu kompensieren und die Geschäftsaktivitäten bis 2030 insgesamt CO-neutral zu gestalten. Basierend auf aktuellen Schätzungen wird P&G dazu im Zeitraum von 2020 bis 2030 circa 30 Millionen Tonnen COausgleichen.

Priorität liegt dabei weiterhin auf der Reduzierung von Emissionen. Klares Ziel bleibt es, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Mit der vollständigen Umstellung auf Ökostrom aus erneuerbaren Quellen sieht sich P&G auf einem guten Weg, seine Verpflichtungen für 2030 zu erfüllen. Da­rüber hi­naus wird P&G zusätzliche ­Wind-, Solar- und Geothermieprojekte verfolgen, um die Umstellung auf Ökostrom weiter zu beschleunigen.

Diese Anstrengungen stehen im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Klimaforschung und werden über das Jahr 2030 hinaus fortgesetzt. P&G will damit dazu beitragen, den globalen Temperaturanstieg einzudämmen. Da sich basierend auf den heutigen Technologien bis 2030 nicht alle Emissionen vermeiden lassen, kündigte P&G an, in den nächsten zehn Jahren in natürliche Klimaschutzlösungen zu investieren, um Fortschritte zu machen und positive Effekte zu beschleunigen.

Zeit für Veränderung

„Der Klimawandel findet statt, und es muss jetzt gehandelt werden. Indem wir unseren CO 2 -Fußabdruck reduzieren und in natürliche Klimaschutzlösungen investieren, werden wir als Unternehmen in diesem Jahrzehnt CO 2 -neutral sein. Wir tragen damit dazu bei, besonders gefährdete Ökosysteme und Lebensräume für kommende Generationen auf der ganzen Welt zu schützen“, schreibt Konzernchef David Taylor in einer Pressemitteilung von Procter & Gamble. Deshalb will das Unternehmen unter anderem mit dem WWF eine Vielzahl von Projekten durchführen. Zum Beispiel Verbesserung und Wiederherstellung gefährdeter Ökosysteme wie Wälder, Feuchtgebiete, Grasland und Torfgebiete. Diese sollen gemeinsam identifiziert und finanziert werden. In diesem Zusammenhang entwickelt P&G derzeit eine detaillierte globale Projektübersicht.

Reduktion der Emissionen

Da mehr als 60 Prozent des ökologischen Fußabdrucks eines Waschmittels aus der Verwendung resultieren, forscht P&G beständig an Waschmitteln, die durch eine niedrigere Waschtemperatur Energie sparen. Ziel ist es, dass zukünftig 70 Prozent der Waschladungen bei niedrigen Temperaturen und damit energiesparend durchgeführt werden. Internen Schätzungen zufolge konnten so seit 2015 bereits rund 15 Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden.

„Unsere Führungsrolle besteht darin, eine emissionsärmere Wirtschaft zu ermöglichen und einen Lebensstil, der Klima und Umwelt schützt und dabei für alle erschwinglich und möglich ist“, heißt es in dem P&G-Papier weiter.

„Es liegt in unserer Verantwortung, gefährdete CO 2 -Reserven zu schützen und in Lösungen zu investieren, die unseren Planeten regenerieren. Die Verbraucher wollen ebenfalls mehr tun, um den Klimawandel zu bekämpfen. Als Unternehmen erreichen wir mit unseren Marken rund fünf Milliarden Menschen. Wir wollen jeden Tag dazu beitragen, das Klima und die Umwelt zu schützen, indem wir einen verantwortungsbewussten Konsum mit Produkten fördern, die effektiv und intuitiv sind und die dazu motivieren, den Alltag nachhaltiger zu gestalten“, schließt die Mitteilung des US-Konzerns, dessen Werk in Crailsheim zu den größten Arbeitgebern der Horaffenstadt zählt.