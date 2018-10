Crailsheim Positive Botschaften sind wichtig

Nein, das ist noch keine Visualisierung einer künftigen Uferpromenade an der Jagst in Crailsheim (möglich gemacht durch eine Landesgartenschau), sondern einer neuen Uferpartie am Neckar in Heilbronn (ermöglicht durch eine in wenigen Monaten beginnende Bundesgartenschau) © Foto: . Visualisierung: Buga Heilbronn

Crailsheim / Andreas Harthan

Die Crailsheimer SPD bereitet sich schon jetzt systematisch auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr vor – und bedient sich dabei auch des kommunalpolitischen Sachverstands in der eigenen Partei. Im Mai war der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler zu Gast, am Dienstag war Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel bei den Genossinnen und Genossen in der Horaffenstadt.

Der SPD-Ortsverein hatte zum Herbstempfang in das Sparkassenforum geladen. Wer geglaubt hatte, dass sich die von Wahlumfragen gebeutelten Sozialdemokraten mit den Landtagswahlen in Bayern oder Hessen beschäftigen würden oder mit dem Zustand der Großen Koalition in Berlin, wurde eines Besseren belehrt. Zumindest im offiziellen Teil der Veranstaltung war kein Satz darüber zu hören, ob sich die SPD ab Sonntag noch Volkspartei nennen darf oder nicht mehr.

Der Fokus lag eindeutig auf der Kommunalpolitik, und Gast Mergel hatte schnell Gemeinsamkeiten von Heilbronn und Crailsheim ausgemacht: eine beschwerliche Nachkriegszeit wegen totaler Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, die Lage an einem Fluss, ein starkes wirtschaftliches Potenzial.

Für den Heilbronner Oberbürgermeister steht außer Zweifel, dass die SPD nach wie vor ein starkes Fundament in der Lokalpolitik hat. Das gelte ganz besonders für Städte im Südwesten wie Mannheim und Heilbronn, aber auch Crailsheim. Diese Verankerung müsse genutzt, müsse in Wählerstimmen umgemünzt werden. Dabei gelte es, so Mergel, „klare, positive Botschaften zu vermitteln“.

Wie das konkret funktioniert, machte der Redner anhand der Stadt klar, deren Geschicke er lenkt. Die Botschaft für Heilbronn – auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bundesgartenschau – heißt: „Eine Stadt entwirft sich neu.“ Dieser Anspruch, so der Oberbürgermeister, ist durch Taten, die den Heilbronnern zugutekommen, gedeckt. Es geht bei Weitem nicht nur um Blumen, Blumen, Blumen. Es entsteht unter anderem ein neuer Stadtteil für mehr als 3000 Menschen, und die Ufer des Neckars werden den Bürgern wieder zugänglich gemacht. Zudem werden Millioneninvestitionen in die Bildungs- und Wissensstadt getätigt.

In Heilbronn, unter den Großstädten in der Republik bislang eine graue Maus, werden inzwischen neue Möglichkeiten urbanen Lebens verhandelt. „Es gibt kaum eine Stadt, die so ambitioniert in ihre Zukunft investiert, wie Heilbronn“, unterstrich Mergel im S-Forum. Wobei ihn der Saal des Kreditinstituts auf eine weitere Gemeinsamkeit von Heilbronn und Crailsheim brachte: „Der Substanzwert ist besser als der Kurswert.“

Das zu ändern, ist Harry Mergel fest entschlossen. Er möchte Heilbronn zu einer Vorzeigestadt machen, die den vielfältigen Anforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen ist. Eine solche Entwicklung wünscht sich SPD-Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Gernot Mitsch auch für Crailsheim. Sichtlich beeindruckt von Mergels Ausführungen, erinnerte er an den STEP-Prozess in Crailsheim, also an die Zeit, in der der bis 2025 reichende Stadtenwicklungsplan zusammen mit Bürgern erarbeitet worden ist. Von den Inhalten seien bislang mehr umgesetzt worden, als gemeinhin bekannt sei, „Crailsheim darf also keineswegs schlechtgeredet werden“.

Anlass für Optimismus

Den Hinweis Mergels, auf positive Botschaften zu setzen, griff Mitsch auf, indem er auf die Bewerbung der Stadt um eine Landesgartenschau verwies und Verwaltung und Gemeinderat aufrief, das Thema prominenter als bislang in der Öffentlichkeit zu platzieren. Aber nicht nur die Chance, eine Gartenschau ausrichten zu können, löst bei Mitsch Optimismus aus. Dazu seien auch Themen wie Sanierung der östlichen Innenstadt und Bau einer Stadthalle geeignet. Aber auch die großen Probleme der Gegenwart wollen die Sozialdemokraten anpacken. Für den Ortsvereinsvorsitzenden Roland Klie ist das vor allem der Mangel an bezahlbarem Wohnraum – auch in Crailsheim.