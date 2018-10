Crailsheim Pornobilder an blutjunge Mädchen geschickt

Crailsheim / Harald Zigan

Ein 39 Jahre alter Mann muss sich wegen vier Fällen vor dem Amtsgericht in Crailsheim verantworten.

Ein 39 Jahre alter Mann aus Crailsheim steht auf junge, sehr junge Mädchen. Obwohl er deswegen schon 2011 mit dem Gesetz in Konflikt geriet, kann er es offenbar nicht lassen, auch im Internet seine Fühler nach blutjungen Schülerinnen auszustrecken und pornographische Fotos zu verschicken – wobei Bilder seines erigierten Gemächts noch zu den „gelinden“ Lichtbildnereien des Mannes zählen. „Verbreitung pornographischer Schriften“ nennt es das Strafgesetzbuch.

Vier Fälle aus den Jahren 2014 bis 2016 brachten den gelernten Industriemechaniker vor das Amtsgericht in Crailsheim. Staatsanwalt Thomas Dieterich warf ihm vor, vier Mädchen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren mit selbstproduziertem Porno-Material bedacht zu haben, obwohl er um das Alter der Mädchen wusste. Im Gegenzug schickten allerdings auch die Mädchen zum Teil äußerst freizügige Bilder an den Mann. Derzeit befinde er sich in einer Therapie, um neben Depressionen auch seine Schwäche für junge Mädchen zu kurieren.

Sexuelle Motive für sein Tun stritt der Mann trotz einschlägiger Sätze in den Chat-Protokollen ab – was Richterin Uta Herrmann so kommentierte: „Und dann verschickt man gleich solche Nacktfotos an die Mädchen? Das kann ich nicht nachvollziehen.“

Der Mann räumte die Taten mehr oder weniger ein – mit einer Ausnahme: Bei seinen Internet-Streifzügen stieß er auch auf ein Mädchen aus Bayern, das sich als 14-Jährige ausgab. In Wirklichkeit war das Mädchen erst elf Jahre alt – was zusätzlich (und strafverschärfend) als sexueller Missbrauch eines Kindes gewertet werden könnte. Dem Angeklagten sei das Mädchen jünger als 14 vorgekommen, weshalb er den Kontakt „auslaufen ließ“.

Der Mann behauptete aber, dass dieses Mädchen zuerst mit Nacktfotos aufgewartet habe. Der Schülerin blieb deshalb eine Zeugenaussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit nicht erspart. Zur Klärung der strittigen Frage will das Gericht Ende Oktober noch eine Kripo-Beamtin aus Bayern als Zeugin hören, bevor ein Urteil gefällt wird.