Wie die Polizei mitteilt, wollte ein bislang unbekannter Dieb am Sonntag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr in der Schönebürgstraße in Crailsheim einstehlen, das an einer Außenfassade eines Gebäudes befestigt war. Der Unbekanntedazu das etwa 15 Meter lange Kabel, wohl nicht wissend, dass dieses unter Strom (400 Volt) stand. Vermutlich erhielt er dabei einen nicht unerheblichen, weshalb er von seinem Vorhaben abließ. Durch die Beschädigung des Kabels entstand ein Kurzschluss, so dass ein in der Nähe befindliches Gehöft stromlos wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951 / 4800, entgegen.