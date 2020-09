Wie die Polizei mitteilt, schlief ein 34-Jähriger am Dienstagmorgen in seinem Pferdetransporter auf dem A6-Rastplatz Reußenberg-Nord nahe Crailsheim. Gegen 5.20 Uhr klopfte ein Unbekannter an die Seitenscheibe und weckte ihn dadurch. Der Mann behauptete, dass die Heckklappe des Transporter-Anhängers offen stehen würde. Als der 34-Jährige ausstieg und zum Heck des Gespanns ging, gelangte ein weiterer unbekannter Mann ins Innere des Fahrzeugs. Er stahl eine Sonnenbrille sowie einen Geldbeutel, in dem sich unter anderem ein Führerschein, die Dokumente für die beförderten Pferde, ein Schlüssel sowie Bargeld in Höhe von etwa 1000 Euro in einer ausländischen Währung befanden. Nach dem Diebstahl flüchteten beide Männer mit einem schwarzen BMW, Typ 3 (vermutlich E46) in Fahrtrichtung Heilbronn.

Der Mann, der den Fahrer weckte, war rund 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und hatte blonde Haare (längeres Deckhaar, seitlich sehr kurz geschnitten „Sidecut"). Der zweite Mann trug einen weißen Hut. Hinweise auf die beiden Diebe nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg an der Jagst, Telefon 07904 / 94260, entgegen.