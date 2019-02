Jubiläum Platz ganz vorne über Jahre erkegelt

Goldbach / Ute Schäfer

Zum „Kecheln“ gehen, die „Kuchel“ schieben. Für Nicht-Hohenloher bedeutet das: Gekegelt wird mit der Kugel, und so erklärt sich auch der Name der Kegelvereinigung „Kuchel08“ – die Acht steht selbstverständlich für die Zahl der Männer, die die Kugel schieben. „Das ist die optimale Zahl für einen Kegelabend“, sagt Hans-­Dieter Swonke, einer der Urgesteine der „Kuchel08“.

Vorm Reichstag angeschoben

„Wir sind wahrscheinlich der einzige Kegelklub aus Hohenlohe, der schon vor dem Reichstag in Berlin angeschoben hat“, witzelt Gerhard Munzinger, und die Männer brechen in Gelächter aus. Denn sie wissen: Sie haben dort tatsächlich angeschoben, aber nicht die Kugel, sondern ihr Busle. Das war 2004 auf einem Kegel­ausflug. Eine Whatsapp-Gruppe brauchen die Männer nicht, um sich zu organisieren. Nach 50 Jahren haben sie die 14-tägigen Kegeltermine ohnedies im Blut. „Wir sind doch alle aus Goldbach“, sagt Munzinger. „Da sieht man sich ja sowieso.“

Begonnen haben die Goldbacher mit dem Kegeln, als in Marktlustenau eine neue Kegelbahn eröffnet wurde. Jungspunde waren sie damals, teils noch keine 20. „Kegeln war damals etwas Besonderes“, erinnern sie sich. „Man ist gar nicht so leicht an eine Bahn gekommen.“

Heute wird nicht mehr in Goldbach, sondern im TSV-Vereinsheim gekegelt – und zwar seit damals die Kegelbahn eröffnet wurde. Das ist jetzt auch schon viele Jahre her. „Da können wir im Sommer mit dem Fahrrad fahren“, sagen sie. „Von Goldbach aus ist das ein Katzensprung.“

Und dort, am langen Tisch vor der rechten Kegelbahn, sitzen sie nun wie alle zwei Wochen – die Alten vorn in Richtung Bahn. Wobei sich „alt“ hier nicht am Lebensalter misst, sondern an der Dauer der Mitgliedschaft. Die vier Männer vorne sind seit Anbeginn dabei. „Man muss sich die vorderen Plätze erarbeiten“, sagen die Männer und lachen. Überhaupt lachen sie viel.

Mitglieder in den vergangenen Jahren waren immer nur Männer, auch wenn es immer wieder auch Gastkeglerinnen gab. Mittlerweile dürfen sogar die Frauen bei den Ausflügen mitfahren. „Ich habe nachgeschaut“, sagt Manfred Hutzenlaub – er ist der Herr der Büchertasche mit insgesamt bestimmt 15 Kegelbüchern: „70 Personen haben in den vergangenen Jahrzehnten bei uns gekegelt.“

Jedes Ergebnis dokumentiert

In seinen Büchern ist jeder einzelne Abend verzeichnet, jedes einzelne Kegelergebnis, jeder Strafpfennig und später -cent. „Als die Bahn hier neu war, gab es deutlich häufiger ‚alle Neune‘“, sagt Hutzenlaub. „Mindestens acht- oder neunmal pro Abend. Das ist heute viel seltener.“ Dabei kegeln die Männer nicht unbedingt schlechter. „Aber die kleinste Unebenheit in der Bahn spürt man halt.“

Dem Vergnügen tut das aber keinen Abbruch. „Dreimal in die Vollen“ heißt die erste Runde, die jetzt beginnt. Also dreimal die Kugel auf neun Kegel schieben. „Das ist zum Warmwerden“, sagen die Männer. Und dann beginnt ein Tanz, der schon viele Hundert Male getanzt wurde. Einer steht auf, kegelt, setzt sich wieder hin, der Nächste kommt an die Reihe und so weiter. Unterdessen wird geschwätzt, es geht um die vergangenen 50 Jahre, die Neuigkeiten aus dem Dorf. Dann schaut TSV-Vorsitzender Mümmler vorbei, der Wirt mit einem neuen Tablett, und so vergeht ein gemütlicher Abend – wie seit 50 Jahren alle zwei Wochen.

Exaktes Gründungsdatum ist der 22. Februar 1969. Die Kegelgruppe feiert das mit einem gemeinsamen Essen. „Wir feiern für uns“, sagen sie und ziehen zum Jubiläum alte Fotos hervor. „Es ist schon eigenartig“, witzelt einer. „Auf den ältesten Fotos sieht man am jüngsten aus.“

Alles gemeinsam getragen

Doch was ist der Erfolg der 50 Jahre? Dass es den Kegelklub noch gibt? Vielleicht. Die Männer haben Hochzeiten und Todesfälle gemeinsam getragen, gute und weniger gute Zeiten. Und noch immer treffen sie sich. „Das liegt auch daran, dass wir die Regeln immer großzügig ausgelegt haben. Wir mussten nie wirklich streiten“, sagt Hans Fohrer.