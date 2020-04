Schon seit einigen Tagen ist ein Rückgang der Patientenzahlen in allen Praxen spürbar. Ob Physiotherapeuten, Ergotherapie, Logopäden oder Podologen – unter den Heilmittelerbringern wächst allerorts die Verzweiflung, dass immer mehr Patienten wegen der Corona-Krise ihre Behandlungstermine absagen. Die selbstständigen Praxisinhaber und deren Angestellte könnte das in eine existenzgefährdende Lage bringen. „Etwa 30 bis 40 Prozent weniger Patienten sind es momentan als in ‚normalen’ Zeiten“, so schätzt Volker Ehrmann, Geschäftsführer vom „Zentrum Mensch“.

„Es ist eine große Verunsicherung allgegenwärtig“, beschreibt sein Bruder Thomas Ehrmann, Heilpraktiker und Physiotherapeut, die aktuelle Situation. „Die Therapeuten setzen in der Praxis alle Vorgaben des Robert-Koch-Instituts um und achten auf verstärkte Hygienemaßnahmen und Mundschutz.“

Die Patienten werden weiterhin behandelt. „Ich kann mit einer Reha-Maßnahme nicht vier, sechs Wochen warten oder sie so lange aussetzen“, so Ehrmann weiter.

Aus diesem Grund seien viele Patienten – insbesondere frisch operierte – äußerst dankbar, dass die Praxen geöffnet bleiben. „Ein Blick ins europäische Ausland zeigt, dass bei einem Anstieg der Covid-19-Patienten, die stationär versorgt werden müssen, der Bedarf an Therapieangeboten im ambulanten Bereich zunimmt, da Patientengruppen wie beispielsweise Unfall- und Schmerzpatienten nicht mehr stationär versorgt werden können“, erklärt René Döring, der zusammen mit Philipp Lienert dem Verein „Praxisnetz Physiotherapie Crailsheim“ vorsitzt. „Die Bundesregierung hat am 22. März erklärt, dass physiotherapeutische Praxen zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung geöffnet bleiben“, ergänzt Lienert.

Alleine in Crailsheim gibt es rund 20 niedergelassene Physiotherapiepraxen. Lediglich Einrichtungen, die ausschließlich (Wellness-) Massagen oder Fitness-Training anbieten, müssen geschlossen bleiben. „Physiotherapiepraxen sind keine Massagestudios“, verdeutlicht René Döring.

Thomas Ehrmann selbst ist allerdings trotz der geringer werdenden Patientenzahlen keinesfalls beschäftigungslos. „Ich arbeite jeden Tag zwölf bis 14 Stunden.“ Viele Anfragen von Patienten gilt es zu beantworten. Zudem steht er im ständigen Austausch mit anderen Praxen. Und außerdem kümmert er sich zusammen mit seinem Team verstärkt um andere Themen wie beispielsweise die Ausarbeitung eines neuen Therapie-Konzeptes.

Bei vielen Physiotherapiepraxen sind digitale Medien im Einsatz

Viele Praxen nutzen zudem inzwischen verstärkt die digitalen Medien und bieten Online-Beratung an. „Wir sind es allerdings gewohnt, mit und an den Menschen zu arbeiten. Das halte ich für sehr wichtig“, betont Ehrmann. „Aber momentan geht es nicht immer und deshalb muss man andere Wege gehen. Es sollte bei der Behandlung unbedingt darauf geachtet werden, die Lücken so gering wie möglich zu halten, um das Therapieziel nicht zu gefährden.“ Dies stelle alle Therapeuten vor große Herausforderungen. „Es ist eine ganz neue, völlig ungewohnte Situation, der wir uns stellen müssen.“

Auch die Mitarbeiter und Angestellte plagten Ängste, „keiner weiß, wie es weitergeht“. Wie fast überall in Deutschland machten sie sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz. „Ganz wichtig ist es deshalb jetzt für mich, als Ansprechpartner für sie da zu sein und bestmögliche Lösungen zu finden“, so Ehrmann.

Olympia-Absage alternativlos

Thomas Ehrmann betreut einige Profisportler und Fußballer in seiner Praxis. „Die befinden sich gerade alle in einer Art Stand-by-Modus.“ Die Verschiebung der Olympiade in diesem Jahr hält der Crailsheimer für alternativlos, auch wenn damit einige der von ihm betreuten Athleten ihr großes Ziel zumindest in diesem Jahr verlieren. „Die Gesundheit der Menschen gilt als oberste Prämisse, da muss alles andere hintenan stehen.“

Persönlich versucht Ehrmann seinen Alltag so normal wie möglich zu gestalten. „Um meinen Kopf frei zu bekommen, gehe ich jetzt öfter joggen.“ Ehrmann hofft jedoch, dass dieser Ausnahmezustand bald ein Ende hat.