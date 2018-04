Gottesdienst Osternachtfeier zwischen Tod und Leben

Crailsheim / Christine Hofmann

Im letzten Licht des Karsamstags begann die Osternachtfeier auf dem Roßfelder Friedhof – an einem „Ort der Klage“, wie Bruno Münch feststellte. Der Roßfelder Pfarrer hatte seine Gemeindemitglieder eingeladen, den Sieg des Lebens über den Tod zu feiern und nachzuempfinden, wie sich Trauer in Freude verwandelt.

Zunächst stand das Thema Tod im Mittelpunkt – draußen an der Leichenhalle im schwindenden Tageslicht und noch stärker in der dunklen Kirche, in die die Gemeinde danach einzog. Die Martinskirche wurde nur von wenigen Kerzen beleuchtet. Es gab kaum Licht, kein Orgelspiel, keinen ­Gesang. Dafür jedoch Stille und Raum für Besinnung. In kurzen Textpassagen, die Ortsvorsteher Hartmut Werny, Inge Kaiser, Leiterin des Beerdigungschors, Nils Kaiser, Vorsitzender der Bürgerhilfe Roßfeld und TSV-Vorstand Roland Bartholdy vortrugen, kam zum Ausdruck, dass das Leben ­lebenswerter wird, wenn sich Menschen für andere einsetzen.

Nach und nach kehrte das Licht zurück in die Kirche: Immer mehr Kerzen wurden entzündet. Und auch die Musik wurde fröhlicher: Nach dem anfänglichen einsamen Flötenspiel setzte jetzt die Orgel ein. Während der Predigt stimmte die Gemeinde in den Oster­hymnus ein „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!“.

Kerzen erhellen die Nacht

Und damit das Osterlachen leichter über die Lippen ging, erzählte Pfarrer Münch zuletzt gar noch einen Witz. Zum Abschluss der Osternachtfeier versammelten sich wieder alle auf dem Friedhof – diesmal mit Kerzen in der Hand, die die dunkle Nacht erhellten.