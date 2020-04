Wie die Polizei mitteilt, hat es in jüngster Zeit im Ostalbkreis zahlreiche Sachbeschädigungen gegeben, bei denen eine Schusswaffe zum Einsatz kam. Der erste Fall ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch, 1. April, bis Donnerstag, 2. April, in Niederalfingen: An einem im Auweg abgestellten Minibagger wurde an der rückwärtigen Scheibe ein kleines Loch festgestellt, das wohl durch eine bislang unbekannte Schusswaffe verursacht wurde. Die Scheibe splitterte beim Verladen des Baggers schließlich komplett.

Diese Woche dann ging es Schlag auf Schlag: In der Wasseralfinger Straße in Hüttlingen wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Fensterscheibe durch ein Geschoss zerstört.

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag wurde in Ellwangen die Heckscheibe eines Autos in einer Hofeinfahrt in der Schloßsteige eingeschossen.

Zudem wurde in jener Nacht in Ellwangen auf ein Firmengebäude in der Ferdinand-Porsche-Straße geschossen. Dabei wurden die Außenfassade und mehrere Fensterscheiben zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Bei ihren Ermittlungen hat die hiesige Polizei festgestellt, dass es in Bayern seit dem 3. April überwiegend im Bereich Dinkelsbühl und Feuchtwangen etwa 18 ähnliche Sachbeschädigungen gegeben hat.